شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على المحظورات فى تغذية طفلك حتى لا يصاب بالسمنة وضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغذية الطفل من الأمور المهمة للحفاظ على صحته وبناء جسمه بشكل سليم وحمايته من الأمراض، وتعد بداية التغذية في السنوات الأولى من حياته من الموضوعات التي تشغل بال كل أم خاصة عندما يكون الطفل لا يتناول الطعام بشكل جيد، ومن جانبه أكد الدكتور شريف الأنوارى أستاذ مساعد طب الأطفال بالقصر العينى بجامعة القاهرة أن المهم في تغذية الطفل ليس الكميات التي يتناولها ولكن نوعية الطعام هي التي يجب النظر والاهتمام بها في المقام الأول.

وأضاف الأنوارى لـ"الخليج 365" أن هناك الكثير من شكاوى الأمهات أن الطفل في السنة الأولى من عمره لا يتناول الكثير من الطعام مشيرًا إلى ضرورة التركيز في تناول الطعام الصحي حتى لو بكميات قليلة والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة لأنها تضر مناعة الطفل وقد تعرضه للسمنة.

وأشار أستاذ طب الأطفال إلى ضرورة الاهتمام بالتغذية المنزلية والطعام المجهز بالمنزل التي يجب أن تتضمن الخضار واللحوم والأرز وعدم الاستجابة لمطالب الأطفال بتناول الوجبات الجاهزة وشراء "الدليفرى" لأنها أدت إلى زيادة إصابة الطفال بالسمنة خاصة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا وعدم قدرة الأطفال على ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.