علاج حرقان الحلق من خزانة مطبخك وبدون مضادات حيوية

بيروت - نادين محمد -

علاج حرقان الحلق موجود في خزانة مطبخك بدون مضادات حيوية، لكنه في المقابل يجب عليك استشارة طبيبك إذا استمر التهاب الحلق لديك لمدة أكثر من أسبوع.. إليك علاجات طبيعية سريعة تساعد على علاج حرقان الحلق.

قبل كل شيء، يجب الانتباه إلى أعراض التهاب الحلق مثل: صعوبة التنفس أو البلع، وسيلان اللعاب، وصعوبة فتح الفم، وتورم الوجه، وتيبس الرقبة، والحمى المرتفعة، والبحة الطويلة في الصوت.

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علاج حرقان الحلق بالعسل

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يمكن علاج حرقان الحلق بالعسل، وتُظهر بعض الأبحاث أن العسل يعمل بشكل أفضل في علاج حرقان الحلق، ويحتوي العسل على مركب يتم تحويله إلى بيروكسيد الهيدروجين، بالإضافة إلى مركبات أخرى مضادة للميكروبات.

علاج حرقان الحلق بالزبادي المجمد

يقول جوزيف لادابو، دكتوراه في الطب، أستاذ مساعد في الطب في قسم الطب الباطني العام، إن الزبادي المجمد من أفضل العلاجات لحرقان الحلق؛ فهو يخدر الأنسجة والأعصاب ويقلل الألم.

علاج حرقان الحلق بالشاي

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يمكن علاج حرقان الحلق بشاي الأعشاب؛ فهو يساعد في علاج الألم، وتعد أبرز أنواع الشاي التي تساعد في علاج حرقان الحلق، شاي الزنجبيل والمريمية والزعتر والبابونج.

علاج حرقان الحلق بالمياه المالحة

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تساعد الغرغرة بالمياه المالحة في علاج التورم والحفاظ على نظافة الفم، ويمكنك وضع ما بين نصف ملعقة صغيرة من الملح لكل كوب من الماء الدافئ؛ فهو آمن تماماً وسهل الاستخدام، ويمكن استخدامه عدة مرات في اليوم.

علاج حرقان الحلق بحساء الدجاج

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يقول الدكتور روبرتس: «حساء الدجاج هو العلاج المنزلي الأكثر شيوعاً لأعراض التهاب الحلق ونزلات البرد».

علاج التهاب الحلق بالمرق الدافئ

إذا اختفت شهيتك تماماً أثناء نزلة البرد؛ فإن التهاب الحلق لا يجعل من السهل عليك تناول طعامك.. يمكنك علاج حرقان الحلق بالشاي الدافئ، وينصح Andreas Michalsen ، دكتوراه في الطب، مؤلف كتاب The Nature Cure: علاج حرقان الحلق عن طريق سلق البطاطس وهرسها ولفها بعناية بقطعة قماش وهي ساخنة، ثم غطيها بقطعة قماش ثانية، وضعيها على رقبتك واتركيها لبضع ساعات، وهي تعمل مثل وسادة التدفئة، تعمل على تنشيط الدورة الدموية في منطقة الحلق.

علاج التهاب الحلق بالثوم

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يقول الدكتور نيوتز: «لا يوجد الكثير من الأدلة القوية حول جدوى علاج حرقان الحلق بالثوم بخلاف دراسة واحدة صغيرة، ولكن يُعتقد أن الأليسين الموجود في الثوم له خصائص مضادة للميكروبات».

علاج التهاب الحلق بخل حمض التفاح

يقول ديفيد ب. فيلير، أستاذ مشارك في قسم صحة المجتمع وطب الأسرة في كلية الطب بجامعة فلوريدا، إنه لا يوجد أي بحث نهائي حول كيفية استخدام خل التفاح لمكافحة التهاب الحلق، وقد تقلل الغرغرة من التورم والألم فقط.. يمكنك استخدام ملعقة واحدة أو أقل من خل التفاح وخلطها في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها، وستلاحظين التخلص من وعلاج حرقان الحلق سريعاً».

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في النهاية، هناك بعض العلاجات الطبيعية التي تم اختبارها بمرور الوقت، والتي يمكنك تجربتها قبل التوجه إلى أقرب طبيب، ويقول فريق الأطباء إن هذه الحيل والنصائح قد تجعلك تشعرين بتحسن في أي وقت من الأوقات، مع العلم بأن أغلب هذه العلاجات معظمها في مطبخك بالفعل.