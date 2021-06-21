بريطانيا تسجل 9284 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

سجلت بريطانيا، الأحد، 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 6 وفيات لحالات أثبتت الفحوص إصابتها بكورونا في غضون الـ28



وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية، فإنها تعكس اتجاهاً صعودياً في الأسابيع الأخيرة مدفوعاً بتفشي السلالة دلتا الأشد عدوى والتي رُصدت لأول مرة في الهند.

وقالت الحكومة، الأحد، إن 81.6% من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 59.5% على جرعتين.