صحة ورشاقة

بريطانيا تسجل 9284 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 9284 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

سجلت بريطانيا، الأحد، 9284 إصابة جديدة بفيروس ، فضلاً عن 6 وفيات لحالات أثبتت الفحوص إصابتها بكورونا في غضون الـ28

 

وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأيام الماضية، فإنها تعكس اتجاهاً صعودياً في الأسابيع الأخيرة مدفوعاً بتفشي السلالة دلتا الأشد عدوى والتي رُصدت لأول مرة في الهند.

 

وقالت الحكومة، الأحد، إن 81.6% من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 59.5% على جرعتين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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