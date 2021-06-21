شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لظهور الهالات السوداء تحت العينين.. وطرق التخلص منها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية أن هناك عدة أسباب مختلفة ‏لظهور الهالات السوداء تحت العينين، منها ما له علاقة بالتغذية، ‏وأخرى نتيجة ممارسات عادات سيئة.‏

وذكرت المدينة الطبية أن من هذه الأسباب، قلة النوم، والتدخين، ‏ونقص الحديد، بالإضافة إلى احتباس السوائل تحت العينين ‏نتيجة كثرة الأملاح.‏

ونصحت في رسالة توعوية بالإكثار من شرب الماء، والنوم ‏لفترة مناسبة، مع استخدام الكمادات الباردة على العينين.‏