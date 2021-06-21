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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لظهور الهالات السوداء تحت العينين.. وطرق التخلص منها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية أن هناك عدة أسباب مختلفة لظهور الهالات السوداء تحت العينين، منها ما له علاقة بالتغذية، وأخرى نتيجة ممارسات عادات سيئة.
وذكرت المدينة الطبية أن من هذه الأسباب، قلة النوم، والتدخين، ونقص الحديد، بالإضافة إلى احتباس السوائل تحت العينين نتيجة كثرة الأملاح.
ونصحت في رسالة توعوية بالإكثار من شرب الماء، والنوم لفترة مناسبة، مع استخدام الكمادات الباردة على العينين.
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