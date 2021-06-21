شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم صحى بدون اعراض جانبية.. الريجيم النباتي اعرف فوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لا يأكلون اللحوم أو الأسماك أو الدواجن، وقد تشمل الاختلافات الأخرى إدراج أو استبعاد البيض ومنتجات الألبان والمنتجات الحيوانية الأخرى.

يشمل النظام الغذائي النباتي الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك والدواجن، غالبًا ما يتبنى الناس نظامًا غذائيًا نباتيًا لأسباب بيئية، حيث يزيد الإنتاج الحيواني من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويساهم في تغير المناخ ويتطلب كميات كبيرة من المياه والطاقة والموارد الطبيعية

هناك عدة أشكال للنباتي يختلف كل منها في قيودها، وتشمل الأنواع الأكثر شيوعًا ما يلي وفقا لتقرير موقع "healthline":

النظام الغذائي النباتي والبيض: يقضي على اللحوم والأسماك والدواجن ولكنه يسمح بالبيض ومنتجات الألبان.

النظام الغذائي النباتي اللاكتو: يقضي على اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ولكنه يسمح بمنتجات الألبان.

نظام البيض النباتي: يقضي على اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان ولكنه يسمح بالبيض فقط.

نظام بيسيتاريان الغذائي: يقضي على اللحوم والدواجن ولكنه يسمح بالأسماك وأحيانًا البيض ومنتجات الألبان.

النظام الغذائي النباتي: يستبعد اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان ، وكذلك المنتجات الحيوانية الأخرى مثل العسل.

النظام الغذائي المرن: نظام غذائي نباتي في الغالب يتضمن اللحوم والأسماك أو الدواجن.

الفوائد الصحية للنظام النباتي

ترتبط الأنظمة الغذائية النباتية بعدد من الفوائد الصحية، حيث تشير الدراسات إلى أن النباتيين يميلون إلى الحصول على جودة نظام غذائي أفضل من أولئك الذين يتناولون اللحوم وتناول كميات أكبر من العناصر الغذائية المهمة مثل الألياف وفيتامين ج وفيتامين هـ والمغنيسيوم

قد يوفر النظام الغذائي النباتي العديد من المعززات الصحية الأخرى أيضًا.

قد يعزز فقدان الوزن

يمكن أن يكون التحول إلى نظام غذائي نباتي إستراتيجية فعالة إذا كنت تريد إنقاص الوزن.

قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

تشير بعض الأبحاث إلى أن النظام الغذائي النباتي قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم والمعدة، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيف يمكن للنباتيين أن يؤثروا على مخاطر الإصابة بالسرطان.

قد يثبّت نسبة السكر في الدم

تشير العديد من الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية قد تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

يعزز صحة القلب

تقلل الأنظمة الغذائية النباتية من العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب للمساعدة في الحفاظ على صحة قلبك وقوته.

أطعمة يجب أن تتناولها في النظام النباتى

يجب أن يشتمل النظام الغذائي النباتي على مزيج متنوع من الفواكه والخضروات والحبوب والدهون الصحية والبروتينات.

بعض الأطعمة الصحية التي يجب تناولها في نظام غذائي نباتي هي:

الفواكه: التفاح والموز والتوت والبرتقال والبطيخ والكمثرى والدراق

الخضار: الخضار الورقية والهليون والبروكلي والطماطم والجزر

الحبوب: الكينوا ، الشعير ، الحنطة السوداء ، الأرز ، الشوفان

البقوليات: العدس والفول والبازلاء والحمص.

المكسرات: اللوز والجوز والكاجو.

البذور: بذور الكتان ، بذور الشيا والقنب

الدهون الصحية: زيت جوز الهند وزيت الزيتون والأفوكادو

البروتينات: التوفو ، الخميرة الغذائية ، ، البيض ، منتجات الألبان

الاطعمة التي يجب أن تتجنبها

يتجنب معظم النباتيين اللحوم والدواجن والأسماك، وقد تؤدي بعض الاختلافات في النظام النباتي أيضًا إلى تقييد تناول البيض ومنتجات الألبان والمنتجات الحيوانية الأخرى.

اعتمادًا على احتياجاتك وتفضيلاتك، قد تضطر إلى تجنب الأطعمة التالية في النظام الغذائي النباتي:

اللحوم: لحم البقر ولحم العجل .

الدواجن: الدجاج والديك الرومي.

الأسماك والمحار: لا ينطبق هذا القيد على علماء الأسماك.

البيض: ينطبق هذا القيد على النباتيين الذين يتجنبون منتجات الألبان.

منتجات الألبان: ينطبق هذا القيد على اللبن والزبادي والجبن على النباتيين ونباتي البيض.

المنتجات الحيوانية الأخرى: قد يختار النباتيون تجنب العسل وشمع العسل وحبوب اللقاح.