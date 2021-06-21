شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعلن ظهور طفرة جديدة لفيروس كورونا يطلق عليها "دلتا بلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية، إنه تم اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها اسم "دلتا بلس " (B.1.617.2.1) وذلك وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأضاف الدكتور "ت لاهان" رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي، في حديث تليفزيوني: "وجدنا دلتا بلس في مدن نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري، بعد ذلك أرسلنا المزيد من العينات للتحليل وننتظر التقارير حول ذلك".

وذكر المسؤول الهندي، أنه تم تسجيل 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة راتناجيري الساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى اثنين من المصابين، موضحا أنه لمنع انتشار الطفرة الجديدة، أنشأت السلطات مناطق احتواء وتم تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.

في 5 أكتوبر 2020 تم اكتشاف سلالة B.1.617 في ولاية ماهاراشترا الهندية، ومؤخرا ظهرت هذه السلالة في العديد من البلدان، ووفقا للأطباء المحليين، قد تكون هذه الطفرة أحد أسباب الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند، سابقا تم اكتشاف 3 أنواع فرعية من هذه السلالة - B.1.617.1 و B.1.617.2 و B.1.617.3.

وقال الموقع : " وتتميز الأنواع الفرعية الجديدة بوجود طفرة K417N في بروتين سبايك، الذي يمكن أن يقلل من نشاط اللقاح والأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض ومن ثم تطعيمهم، وتم اكتشاف هذه السلالة لأول مرة في أوروبا في مارس من هذا العام".