كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يحتوي البروكلي على أنواع مختلفة ويتوفر بعدة ألوان، مثل الأبيض والأحمر والأخضر والأخضر المسترجن، من الناحية التغذوية، البروكلي غني بالعديد من المغذيات الدقيقة والمواد الكيميائية النباتية التي يمكن أن تفيد الصحة بمرور الوقت.

يجعل المذاق اللطيف للخضراوات وقوامها المقرمش مكوناً شائعاً في العديد من الأطباق الصحية، مثل الحساء واليخنات والكاري والبطاطس المقلية، يفكر العديد من الآباء في تضمين هذا الخضار المغذي في نظام أطفالهم الغذائي، لكنهم يتساءلون عن كيفية القيام بذلك.

هل البروكلي خيار جيد للأطفال؟

البروكلي

يخبرك الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، عن فوائد البروكلي للأطفال.

وقال يمكن أن يوفر الاستهلاك المنتظم للبروكلي كجزء من نظام غذائي متوازن الفوائد التالية للطفل.

يوفر المغذيات الدقيقة الحيوية

يغذي طفلك

فيتامين أ، هـ، ك، ب 9، ج، الحديد، الكالسيوم، السيلينيوم، المغنيسيوم، والبوتاسيوم هي بعض المغذيات الدقيقة الحيوية التي يحتويها البروكلي بكثرة، هذه العناصر الغذائية ضرورية للعديد من الوظائف الفسيولوجية، مثل تنظيم التفاعلات الإنزيمية. تساعد هذه الوظائف الفسيولوجية الطفل على النمو والبقاء بصحة جيدة.

يساعد على صحة العظام

صحة الطفل

45 جراماً من البروكلي الخام تقدم 21.2 مجم كالسيوم، 9.45 مجم مغنيسيوم، 29.7 مجم فوسفور، 142 مجم بوتاسيوم، هذه العناصر الغذائية ضرورية للنمو الصحي للعظام وصيانتها.

يعزز صحة القناة الهضمية

يوفر البروكلي كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء والحفاظ على الإمساك . إلى جانب ذلك، يحتوي على مركبات نشطة بيولوجياً، مثل الجلوكوزينولات، التي تفيد ميكروبيوتا الأمعاء، وتعزز صحة الأمعاء على المدى الطويل يعد الحفاظ على صحة الأمعاء منذ سن مبكرة أمراً حيوياً لدعم الهضم السليم والامتصاص الأمثل للعناصر الغذائية.

يدعم المناعة

البروكلي

تشير الأبحاث إلى أن البروكلي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وخصائص حماية القلب. قد تمنح العديد من العناصر الغذائية، مثل السيلينيوم وفيتامين C والمواد الكيميائية النباتية، مثل isothiocyanates والسلفورافان، هذه الفوائد من خلال تعزيز المناعة بمرور الوقت.

يدعم صحة الجلد

صحة الطفل

يساعد فيتامين سي الجسم على إنتاج الكولاجين الذي يدعم خلايا الجسم والأعضاء والجل.