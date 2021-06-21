أكثر أسباب تأخر الحمل الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 10:41 صباحاً - بعد الزواج يبدأ الجميع في انتظار حدوث الحمل، وفي الحقيقة أن الأطباء يمنحون الزوجين مدة عام أو أكثر قليلاً حتى يتم الحمل الأول، وفي بعض الحالات يمنحونهما عامين، ولكن بعد هذه المدة تبدأ المشاكل حول سبب تأخر الحمل، ومن المسؤول عن تأخره، ولذلك فقد سألت" الخليج 365" بدورها الدكتورة وفاء عبد الله، اختصاصية النساء والولادة حيث أشارت للآتي.

أسباب تأخر الحمل الأول

لا ترتبط أسباب تأخر الحمل الأول بالمرأة فقط

أسباب ترجع للزوج.

أسباب ترجع للزوجة.

أسباب ترجع للزوجين معاً.

أسباب بيئية محيطة بالزوجين.

ما هي أسباب تأخر الحمل الأول المحتملة بالنسبة للزوجين؟

يجب تقديم التثقيف للزوجين

ضعف التبويض لدى المرأة.

عدم وجود دورة شهرية منتظمة لدى المرأة؛ مما يعني انها لن يكون لديها طريقة لتحديد أيام التبويض لديها.

وجود مشكلة في الرحم لدى المرأة.

معاناة المرأة من تكيس المبيض.

وجود أورام ليفية في الرحم.

انسداد عنق الرحم

نقص عدد النطف لدى الزوج.

ضعف حركة النطف لدى الزوج.

معاناة أحد الزوجين من السمنة المفرطة.

عدم معرفة الزوجة بموعد التبويض لديها.

عدم تواجد الزوج والزوجة معاً في أيام التبويض مثل السفر أو طبيعة العمل أو السكن مع بيت العائلة.

نصائح لحدوث الحمل الأول

يلعب العامل النفسي دوراً لحدوث الحمل

يجب أن يعلم الزوجان أن نسبة حدوث الحمل في الشهر الواحد ما بين الدورتين تصل إلى 15_ 25 %.

تزيد فرص الحمل في حال الدورة الشهرية المنتظمة لدى النساء أكثر من النساء اللواتي يعانين من اضطراب الدورة الشهرية.

يجب أن تحاول المرأة معرفة وقت التبويض لديها وذلك بقياس درجة حرارتها مثلاً بعد الدورة الشهرية وقبل نهوضها من الفراش، لأن التبويض يرفع من درجة حرارة الجسم.

يجب أن تقلع المرأة عن التدخين وشرب المنبهات التي تؤثر على فرص حدوث الحمل.

كما أن القلق والتوتر النفسي وتعليقات المحيطين تؤدي لتأخر الحمل الأول.

يفضل أن تتبع حمية لانقاص وزنها؛ حيث أن نقص الوزن يؤدي لضبط مستوى الهرمونات.

البعد عن تناول الأدوية دون مشورة الطبيب خاصة أدوية الاكتئاب.

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