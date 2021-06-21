في يوم الأب .. ليت الآباء يقولون ما يريدون!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 10:41 صباحاً - بات الاحتفال بيوم الأب، عادة عند أغلب العائلات العربية، ويسعى جميع الأبناء للتخطيط لهدية تجعل الأب يعيش سعادة هذا اليوم الخاص. لكن الخيارات المتاحة للرجل تكون أكثر ضيقاً وحيرة من خيارات يوم الأم.

كما أن الآباء لا يفصحون عمّا يريدون، عكس الأمهات، وفي أغلب الأحيان لا يمكن التنبؤ برغباتهم في نوع الهدايا، "الخليج 365 وطفلك" تقدم للأبناء بعض رغبات الآباء المستندة على دراسات عالمية عمل عليها خبراء في علم النفس.

لا لربطة العنق

لا لربطة العنق

تعتبر ربطات عنق ليوم الأب، حتى الآن، من أكثر هدايا عيد الأب شهرة وشعبية. لكنّ أغلب الآباء لا يرغبون بها، بحيث يضيفونها إلى عشرات ربطات العنوق في خزانتهم،. وهم يتضايقون من أي "تي شيرت" مكتوب عليه عبارة "أفضل أب في العالم".

نصيحة:

اخرج مع والدك في تجربة صيد عائلية، أو فكر في حضور حدث رياضي.. هذا سيسعده تماماً، وسيقوي علاقتكما في حب هذه الهوايات.

أعطه هدية نقدية

نعم للهدية النقدية

يرغب الأب أن يخرج مع ابنه في يوم الأب ... ولكن إذا كان الابن غير متفرغ، فلا تستغربوا أنه يفضل هدية نقدية، فهو لا يريد أزرار الأكمام، ولا حتى الأحذية الجلدية باهظة الثمن .. هو يريد أن يشتري شيئاً على مزاجه.

نصيحة:

قدموا للأب بطاقة هدايا نقدية، أو أداة إلكترونية، أو اشتروا له عضوية في صالة الألعاب الرياضية، ولا تستغربوا أن أغلب الآباء، خصوصاً العرب المتقدمين في السن، يخجلون ضمنياً من التسجيل فيها.

تلفته العلامة التجارية

تلفتني العلامات التجارية

أغلب الآباء، الذين تجاوزا الخمسين، يشترون دائماً من علامات تجارية معينة، كما أنهم يتابعون عروضاتها التي تأتيهم على موبايلاتهم، خصوصاً قبل يوم الأب بـ 10 أيام، مثل أحدث الموبايلات من علامة محددة، أو عروض مغرية على كمبيوترات يتابعونها، أو حتى حذاء رياضي من ماركة عالمية.

نصيحة

لم يدرككم الوقت بعد، اتجهوا إلى أقرب محل إلكترونيات، أو متجر نايكي، واشتروا هدية لا تحتاروا في اختيارها كثيراً، لكن اعرفوا أولاً ما يحبه الأب من ألوان.

اشتروا هدية للعائلة!

هدية عائلية

بما أن أغلب الآباء لا زالوا يعملون من البيت بعد الجائحة، بعد أن أصبح هذا التغيير مطلباً عالمياً على ما يبدو، فهم يفضلون المنتجات أو الخدمات التي من شأنها أن تفيد الأسرة بأكملها، مثل البحث عن خدمة اشتراك في قناة تناسب العائلة، أو اشتراك سنوي في باقة فندقية: "عشاء، وحفل سنوي، واشتراك مسبح"، يمكن اصطحاب كل العائلة إليها.

نصيحة:

حاولوا إيجاد طرق للعثور على مشاركته الفرح في أوقات التباعد الاجتماعي. ولا تستغربوا أنه في هذا اليوم الخاص به يريد هدية يستفيد منها الجميع.

يفضل البطاقات المشغولة يدوياً

بطاقات مشغولة يدوياً

يعشق الآباء البطاقات التي اجتهد أطفاله الصغار والكبار، على العمل عليها قبل أيام من يوم الأب، حيث ستظهر عليه علامات التململ إذا أهدي بطاقة يراها كل يوم في المكتبات، لا تستغربوا، فهو في هذا الموقف أكثر عفوية في التعبير عن مشاعره من الأم.

نصيحة:

إذا كانت البطاقة المشغولة يدوياً تسعده، فهو أمر سهل للغاية، ويمكن العمل عليه حتى في صباح هذا اليوم، لكن احرصوا على إغلاق باب الغرفة قبل البدء، ويمكن تقديم البطاقة مع موعد العشاء الاحتفالي.

قدموا منتجات العناية الشخصية

منتجات العناية الشخصية

هي من فئات الهدايا الأكثر شيوعاً لعيد الأب، والتي يمكن إرفاق بطاقة المعايدة بها، وتتضمن زجاجة عطر مع معجون حلاقة، أو ربما جهاز ليزر لتحديد شعر الذقن.

نصيحة:

هدية يمكن اقتناؤها بسرعة من المتاجر القريبة من البيت، اشتروا منها المتوسطة القيمة، فالرخيصة قد لا توفي بالغرض، ونحن نقترح جهاز الليزر، فالآباء لن يتحرجوا من استخدامه في البيت، إذا كان هدية من الأبناء.

فكروا في أدوات البستنة

أدوات البستنة

تنسيق حديقة المنزل، هواية يمارسها أغلب الآباء، حتى في الطقس الحار، حيث يستغل الآباء أوقات الليل للعناية بمزروعات البيت، ولو مرة في الأسبوع، فأدوات البستنة الحديثة التي تأتي بجودة عالية من ماركات مختلفة، ستكون هدية مناسبة يحبها الآباء.

نصيحة:

ارفقوا مع هذه الهدية، هدية أخرى كزجاجة عطر وبطاقة، بعض الآباء قد تصلهم رسالة غير مستحبة، مفادها أن دورك في تنسيق البيت هو إبقاء الحديقة بأحسن حال!