إعتام عدسة العين عند الأطفال وسبل العلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 10:41 صباحاً - جدول المحتوى:

1. أنواع إعتام عدسة العين

2. أسباب إعتام عدسة العين عند الأطفال

3. علامات وأعراض إعتام عدسة العين عند الأطفال

4. تشخيص إعتام عدسة العين

5. علاج إعتام عدسة العين

6. المضاعفات المحتملة لإعتام عدسة العين

7. الوقاية من إعتام عدسة العين عند الأطفال

يُطلق على غشاوة عدسة العين «إعتام عدسة العين». عادة ما تكون العدسة شفافة؛ ما يسمح بمرور الضوء والتركيز على شبكية العين من أجل الرؤية. ومن ثَم، يمكن أن يؤدي إعتام عدسة العين إلى مشكلات في الرؤية، على الرغم من ندرة إعتام عدسة العين عند الأطفال، فمن الممكن أن يُصابوا بإعتام عدسة العين أحادي الجانب «عين واحدة» أو إعتام عدسة العين ثنائي «كلتا العينين». قد لا يسبب إعتام عدسة العين الصغير مشكلات خطيرة في الرؤية عند الأطفال، ومع ذلك، قد يؤدي إعتام عدسة العين التدريجي إلى ضعف شديد في الرؤية...التقت «الخليج 365. نت» الدكتور شريف نجيب استشاري أمراض العيون؛ ليحدثنا عن أنواع وأسباب وعلامات إعتام عدسة العين عند الأطفال وطرق الوقاية والعلاج

1. أنواع إعتام عدسة العين

إعتام عدسة العين عند الأطفال.. أنواعه

تُلاحظ الأنواع التالية من إعتام عدسة العين عند الأطفال:

إعتام عدسة العين الخلقي عند الولادة فقد يعاني معظم الأطفال من إعتام عدسة العين الثنائي «كلتا العينين» الذي قد لا يضر بالرؤية في كثير من الحالات.

إعتام عدسة العين الثانوي وينتج عن مضاعفات الأمراض، مثل مرض السكري، أو التعرض لمواد معينة، مثل المنشطات أو السموم.

إعتام عدسة العين الناجم عن إصابة العين وقد يحدث إعتام عدسة العين الرضحي فوراً أو بعد سنوات من الإصابة.

إعتام عدسة العين الإشعاعي وينتج عن التعرض للإشعاع.

2. أسباب إعتام عدسة العين عند الأطفال

إعتام عدسة العين عند الأطفال

إعتام عدسة العين غير شائع عند الأطفال، قد يولد بعض الأطفال مصابين بإعتام عدسة العين «خلقي»، بينما قد يُصاب عدد قليل منهم بإعتام عدسة العين في وقت لاحق في الحياة «مكتسب» لأسباب مختلفة،

الأسباب الشائعة لإعتام عدسة العين هي:

إصابة العين

السكري

استخدام الستيرويد

التعرض للسموم

التهاب المفصل الروماتويدي

أمراض العيون مثل الجلوكوما

اضطرابات التمثيل الغذائي مثل نقص الإنزيم

الاضطرابات الوراثية مثل متلازمة داون

قد يُصاب بعض الأطفال بإعتام عدسة العين دون وجود أي عوامل خطر مسببة معروفة.

3. علامات وأعراض إعتام عدسة العين عند الأطفال

العين

يمكن أن تختلف علامات وأعراض إعتام عدسة العين لدى الأطفال اعتماداً على السبب الأساسي، ومع ذلك، تظهر الأعراض والعلامات التالية بشكل شائع.

عيون منحرفة..يظهر التلميذ باللون الأبيض عندما يضيء فيه مصباح يدوي؛ مشكلات في الرؤية، مثل الرؤية الضبابية، حركات العين الإيقاعية اللاإرادية التي تجعل العين تتحرك ذهاباً وإياباً، لأعلى ولأسفل، حول، أو في مزيج من هذه الحركات.

رؤية هالات «دوائر من الأضواء» حول جسم ما

قد يبدو أن الأضواء لها وهج أو تبدو ساطعة للغاية بالنسبة للطفل.

يمكن أن تكون هذه الأعراض والعلامات موجودة في مشكلات العين الأخرى أيضاً، يمكنك طلب استشارة طبية من أجل التشخيص الدقيق.

4. تشخيص إعتام عدسة العين

اختبار لتشخيص حدة البصر

يساعد فحص العين من قِبل مقدم الرعاية الصحية في تحديد إعتام عدسة العين. التاريخ الصحي يساعد في البحث عن الأسباب المحتملة، غالباً ما تُجرى الاختبارات التالية لتشخيص إعتام عدسة العين.

يتم إجراء اختبار حدة البصر، وهو اختبار مخطط العين، لتقييم قدرة الطفل على الرؤية من مسافات مختلفة،

يساعد توسيع حدقة العين بقطرات العين على فحص العدسة، وشبكية العين، والعصب البصري، تُجرى اختبارات الدم لتحديد الأسباب الكامنة المحتملة

يتم طلب اختبارات إضافية بناءً على السبب الأساسي والعلامات والأعراض الموجودة، يمكنك مناقشة العلاج التالي مع طبيب طفلك بناءً على سبب إعتام عدسة العين.

5. علاج إعتام عدسة العين

عدسة العين

قد تختلف خيارات العلاج تبعاً لنوع إعتام عدسة العين وشدة إعتام عدسة العين وأعراض الطفل وعمره وصحته العامة، يتم وصف النظارات أو العدسات اللاصقة لبعض الأطفال لتحسين رؤيتهم

قد يحتاج بعض الأطفال إلى الاستئصال الجراحي لإعتام عدسة العين وإدخال عدسة صناعية لاستعادة الرؤية الطبيعية.

عمليات إزالة المياه البيضاء آمنة وفعالة، قد يحتاج بعض الأطفال إلى تدريب ما بعد الجراحة لتحسين تركيز عيونهم وإصلاح الروابط بين العين والدماغ.

قد تنطوي الجراحة على مخاطر معينة مثل أي عملية جراحية أخرى، قد تشمل هذه المخاطر:

انفصال الشبكية

الزرق

عدوى

إمكانية إعادة الجراحة

يمكنك اختيار جراح عيون ذي خبرة لتقليل خطر حدوث مضاعفات.

قد يحتاج الأطفال إلى مزيج مما يلي للمساعدة في الرؤية الجيدة بعد الجراحة.

نظارة طبية

العدسات اللاصقة

عدسات باطن العين «غرسات العدسة داخل مقلة العين»

يوصى بوضع ترقيع على العين لتحفيز الرؤية في العين الأضعف عند الأطفال الذين يعانون من كسول في العين.

6. المضاعفات المحتملة لإعتام عدسة العين

إعتام عدسة العين عند الأطفال

قد يؤدي عدم علاج الساد إلى العمى في كثير من الحالات، الأطفال أكثر عرضة لمشكلات الرؤية بسبب إعتام عدسة العين غير المعالج من إعتام عدسة العين عند البالغين.

تم تطوير عيون البالغين بالفعل، وقد يكون لديهم رؤية جيدة بعد جراحة إزالة المياه البيضاء، ومع ذلك، فإن عيني الطفل تنمو حتى سن ثماني إلى عشر سنوات، يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين مشكلات حادة طويلة الأمد في الرؤية لدى الأطفال؛ لأنه قد يتداخل مع نمو العين الصحي.

7. الوقاية من إعتام عدسة العين عند الأطفال

الحد من التعرض للشمس يقلل من مخاطر إعتام عدسة العين