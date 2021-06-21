الهند تسجل أدنى حصيلة بإصابات كورونا اليومية منذ 88 يوماً

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 53 ألفا و256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 88 يوما.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 29 مليونا و 935 ألفا و 221 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1422 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 388ألفا و 135 حالة.