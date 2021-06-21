صحة ورشاقة

انطلاق معرض الصحة العربي 2021 في دبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض الصحة العربي 2021 في دبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

انطلقت، يوم الإثنين، فعاليات معرض الصحة العربي "آراب هيلث 2021" المستمر حتى 24 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

 

ويأتي المعرض بمشاركة أكثر من 1500 شركة تمثل 150 دولة لحضور المعرض بنسختيه الحية والافتراضية.

 

ويشهد مؤتمر "آراب هيلث 2021" الذي يقام هذا العام تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام" مشاركة 300 متحدث من مختلف دول العالم يسلطون الضوء على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين الممارسات الطبية ونتائج المرضى.

 

وتتضمن فعاليات الحدث تنظيم 12 مؤتمرا، أغلبها يتمحور على التعليم الطبي المستمر إذ يسمح كل مؤتمر للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية.

 

ويُعتبر معرض ومؤتمر "آراب هيلث"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أقيم للمرة الأولى قبل 45 عاماً.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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