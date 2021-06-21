شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب أساسية يمكنها تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ارتفاع مستوى الكوليسترول من المؤشرات غير الجيدة للجسم، ونتيجة لذلك، يصبح الجسم عرضة للعديد من الأمراض الخطيرة.

ويرتفع الكوليسترول لأسباب عديدة مثل تراكم الدهون الزائدة في الجسم وعدم المشاركة في أي نشاط بدني وسوء التغذية وأيضًا لأسباب وراثية لدى بعض الأشخاص، إذا كنت لا ترغب في التعرض لأمراض القلب في سن مبكرة وإذا كنت ترغب في البقاء بصحة جيدة لحياة أطول يمكنك تجربة طرق مختلفة لتقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة لديك.

ووفقا لتقرير موقع " indianexpress" هناك 5 أعشاب أساسية يمكن أن تقلل مستويات الكوليسترول المرتفعة.

الريحان

هناك زيت أساسي يسمى يوجينول موجود في الريحان يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة، تزيل عناصره المضادة للفطريات والبكتيريا السموم من الجسم، لذا فإن مضغ أوراق الريحان يمنع ارتفاع ضغط الدم.

الحلبة

تستخدم الحلبة على نطاق واسع لعلاج مشاكل المعدة، يشرب مرضى السكري عادة ماء الحلبة لأنه يتحكم في مستوى السكر في الدم، لكن هل تعلم أنه يمكن أيضًا تقليل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تناول الحلبة؟ نعم ، يوجد عنصر يسمى إيثيل أسيتات موجود في الحلبة يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.

الزنجبيل

الزنجبيل غني بالمركبات النشطة بيولوجيا وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم.

الكركم

قم بتضمين الكركم في نظامك الغذائي قدر الإمكان لأنه لا يسبب مشاكل متعلقة بالشريان التاجي، يمنع الكركمين الموجود في الكركم تصلب الشرايين، كما تساعد خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة.

الثوم

الثوم علاج للعديد من المشاكل الصحية، يحافظ على صحة المعدة والقلب، مع تنظيم تدفق الدم السليم في الجسم ، تساعد المركبات والمعادن مثل الأليسين والمنجنيز والفوسفور الموجودة في الثوم في السيطرة على مستويات الكوليسترول المرتفعة.