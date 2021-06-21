شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نزيف الأنف عند الأطفال والكبار وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني معظم البالغين والأطفال من نزيف أنفي واحد على الأقل في حياتهم، و في معظم الحالات، يتوقف النزيف بعد بضع دقائق من تلقاء نفسه وفي بعض الحالات لا بد من زيارة الطبيب، وحسب ما ذكره موقع healthline ، فإن نزيف الأنف لدى طفلك يمكن أن يثير الذعر، ومع ذلك ضع في اعتبارك أن نزيف الأنف شائع عند الأطفال وليس مدعاة للقلق لكن أيضاً هذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهل كل نزيف يحدث في أنف الطفل، خاصة إذا استمر لفترة طويلة أو فى حالات أخرى.

س: متى يجب زيارة الطبيب عند حدوث نزيف فى الأنف لدى طفلك؟

هناك بعض حالات الاطفال لا بد من زيارة الطبيب فيها

1:لا يتوقف نزيف الأنف بعد 20 دقيقة من الضغط المباشر، خاصة إذا كان طفلك يعاني من إصابة في الرأس أو الوجه، و يمكن أن تؤثر الإصابات الخطيرة على الأنف أو الجمجمة.

2:هناك شيء عالق في أنف طفلك.

3:يعاني طفلك من أعراض أخرى مثل الدوخة أو الصداع أو التعب أو القيء أو صعوبة التنفس، يمكن أن يشير هذا إلى فقدان الكثير من الدم ، أو نزول الدم في حلقهم.

س: متى يجب زيارة الطبيب عند حدوث نزيف الأنف لدى الكبار؟

1: إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو التقيؤ أو القيء بسبب نزول الدم إلى حلقك.

2:تتطلب الإصابة الخطيرة في رأسك أو الوجه الذي يسبب نزيفًا في الأنف أيضًا عناية طبية.

3:إذا كنت تنزف من أجزاء أخرى من جسمك، الأذنين أو المستقيم على سبيل المثال ، فقد يشير ذلك إلى نزيف داخلي ، أو مشاكل في تخثر الدم ، أو اضطرابات في الأوعية الدموية.

س: ما الذي يسبب نزيف الأنف عادة؟

1:إصابة طفيفة في الأنف.

2:نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

3: التعرض لهواء جاف.

4:الإفراط في استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان.

5:مهيجات كيميائية.

6:الأدوية المسيلة للدم.

7:انحراف الحاجز الأنفي.

8:الضغط العصبى.

س: ما هي أفضل طريقة لعلاج نزيف الأنف المعتاد؟

-ابق مستقيما، حيث يساعد الجلوس في وضع مستقيم على تصريف الدم من أنفك ويمنعه من التساقط في حلقك، يمكن أن يؤدي نزول الدم إلى الحلق إلى القيء والغثيان.

-استخدم العلاج البارد، يساعد وضع ضغط بارد على أنفك على تضييق الأوعية الدموية في أنفك ، مما قد يوقف النزيف.

-امسح أنفك برفق مرة واحدة، هذا يساعد على إزالة أي جلطات دموية في أنفك.

-اضغط برفق على الجزء الناعم من أنفك لمدة 5 دقائق على الأقل دون تركه، الضغط على الحاجز الأنفي يمكن أن يوقف تدفق الدم، كرر حسب الضرورة لمدة تصل إلى 15 دقيقة.