صحة ورشاقة

حقائق فيروس كورونا حول العالم.. اعرفها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                  إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                         601645                        33702760

 

الهند                                        386713                         29881965

 

البرازيل                                 500800                          17883750

 

فرنسا                                      110724                         5755496

 

تركيا                                   49122                             5361208

 

روسيا                              288437                               5299215

 

المملكة المتحدة                    127970                           4620968

 

إيطاليا                              127253                               4252095

 

الأرجنتين                               88247                           4242763

 

كولومبيا                               99335                               3917348.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                         عدد الوفيات                     عدد الإصابات

 

25 - العراق                              16860                              1283305

 

35 - الأردن                               9656                              745978

 

41 - الإمارات                         1752                                610179

 

42 - لبنان                               7819                              543371

 

43 - المغرب                        9237                               526363

 

44 -                      7663                                  473112.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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