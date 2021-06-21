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شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق فيروس كورونا حول العالم.. اعرفها والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 601645 33702760
الهند 386713 29881965
البرازيل 500800 17883750
فرنسا 110724 5755496
تركيا 49122 5361208
روسيا 288437 5299215
المملكة المتحدة 127970 4620968
إيطاليا 127253 4252095
الأرجنتين 88247 4242763
كولومبيا 99335 3917348.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16860 1283305
35 - الأردن 9656 745978
41 - الإمارات 1752 610179
42 - لبنان 7819 543371
43 - المغرب 9237 526363
44 - السعودية 7663 473112.