بالصور.. انطلاق معرض الصحة العربي 2021 في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، يوم الإثنين، فعاليات معرض الصحة العربي "آراب هيلث 2021" المستمر حتى 24 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي المعرض بمشاركة أكثر من 1500 شركة تمثل 150 دولة لحضور المعرض بنسختيه الحية والافتراضية.

ويشهد مؤتمر "آراب هيلث 2021" الذي يقام هذا العام تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام" مشاركة 300 متحدث من مختلف دول العالم يسلطون الضوء على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين الممارسات الطبية ونتائج المرضى.





وتتضمن فعاليات الحدث تنظيم 12 مؤتمرا، أغلبها يتمحور على التعليم الطبي المستمر إذ يسمح كل مؤتمر للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية.

ويُعتبر معرض ومؤتمر "آراب هيلث"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أقيم للمرة الأولى قبل 45 عاماً.



