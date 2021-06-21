شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم الفيتامينات اللازمة لتعزيز ضخ الهيموجلوبين فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط الدورة الدموية فى جسم الانسان يعتمد على زيادة ضخ الهيموجلوبين فى الدم ، والذى يأتى من خلال التغذية السليمة وزيادة تناول العناصر الغذائية التى تحتوى على الفيتامينات والمعادن الهامة لجسم الإنسان، ووفقا لموقع "the health" الطبى فإن الهيموجلوبين هو جزىء البروتين في خلايا الدم الحمراء بنخاع العظم الذي يحتوي على الحديد ويحمل الأكسجين، كما يسلم المواد الغذائية الأكثر أهمية، والأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة المختلفة للجسم ويجمع ثانى أكسيد الكربون ليتم نقله مرة أخرى إلى الرئتين للزفير.

ووفقا للتقرير فإن نقص التغذية هو السبب الرئيسي لانخفاض مستويات الهيموجلوبين، في معظم الحالات، ويعانى على أثره الاشخاص من أمراض الكلى، وهناك بعض المواد الغذائية التي تعمل على زيادة مستوى الهيموجلوبين فى الجسم، وهذه هى مصادر الغذاء الغنية من المواد الغذائية وهى:

1- الحديد

نقص الحديد غالبًا ما يؤدى إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين، ومن أجل تحسين نسبة الهيموجلوبين الخاص بك لابد من زيادة كمية الحديد لديك، والمواد الغذائية الغنية بالحديد هى المحار والحبوب والخضار الورقية الخضراء والطماطم والمشمش المجفف واللحوم الحمراء والكبد.



الدورة الدموية





2- فيتامين B6

يحتاج الجسم إلى فيتامين B6 لإنتاج الهيموجلوبين، كما أنه يساعد في زيادة كمية الأكسجين التي يحملها الهيموجلوبين، وزيادة الغذاء الذى يحتوى على فيتامين B6 يدعم من الهيموجلوبين، ويتوفر الفيتامين فى الحبوب الكاملة، والحبوب وأسماك التونة وبذور عباد الشمس والعدس والفاصوليا والبازلاء والمكسرات والموز.





3- فيتامين B12

فيتامين B-12 يساهم في تخليق الهيموجلوبين، والمواد الغذائية مثل الدواجن والأسماك والحبوب والبيض وحليب الصويا وغيرها من المصادر جيدة لفيتامين ب 12.





4- فيتامين C

تناول المزيد من فيتامين C يساعد في امتصاص الحديد، فى حالة رغبة الشخص فى زيادة مستويات الهيموجلوبين بسرعة إلى حد ما، والحصول على النظام الغذائي الغني بفيتامين C لا بد من تناول الجوافة، الفلفل الأحمر والبراعم والبابايا والمانجو والملفوف والقرنبيط والفراولة والبرتقال.

مانجو