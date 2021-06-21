شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الصدفية عديدة.. منها قشور سميكة على الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية من الأمراض الجلدية التي تسبب ظهور بقع قشرية حمراء وحكة شديدة، وغالبا ما تظهر على الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس، وتعد الصدفية مرضا شائعا طويل الأمد، وحسب ما ذكره موقع "healthline" يمر هذا المرض عبر دورات متفاوتة، حيث يحتد لبضعة أسابيع أو أشهر، ثم يهدأ لفترة أو يدخل في فترة سكون، كما تتوفر علاجات لمساعدتك على التحكم في الأعراض ويمكنك دمج عادات نمط الحياة واستراتيجيات التأقلم لمساعدتك على التعايش مع الصدفية بشكل أفضل.

​أعراض الصدفية

وتختلف أعراض الصدفية وعلاماتها من شخص لآخر وتتضمن المؤشرات والأعراض الشائعة ما يلى:

-بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور فضية سميكة.

- بقع صغيرة متقشرة (تظهر في الأطفال بشكل شائع).

-جلد جاف متشقق و قد ينزف أو يسبب الحكة.

-حكة وألم.

-أظافر سميكة أو بها حفر أو حواف.

-تورم المفاصل أو تيبسها.

تتفاوت حدة بقع الصدفية، فقد تأخذ شكل بقع قشرية قليلة تشبه قشرة الرأس، وقد تأخذ شكل طفح جلدي كبير يغطى مناطق واسعة، والمناطق الأكثر إصابة هي أسفل الظهر والمرفقين والركبتين والساقين وباطن القدمين وفروة الرأس والوجه والكفين.

تمر معظم أنواع الصدفية بدورات، فهي تحتدم لبضعة أسابيع أو شهور، ثم تخف تدريجيا.

هناك عدة أنواع من الصدفية، منها:

1:الصدفية اللويحية: تسبب الصدفية اللويحية، وهي الشكل الأكثر شيوعا، و ظهور بقع جلدية جافة ومرتفعة وحمراء (آفات) مغطاة بقشور فضية، قد تكون اللويحات مثيرة للحكة أو مؤلمة عند لمسها، وقد تكون قليلة أو كثيرة،وهي تظهر عادةعلى المرفقين والركبتين وأسفل الظهر وفروة الرأس.

2:صدفية الأظافر: قد تؤثر الصدفية على أظافر اليدين والقدمين، مما يؤدي ظهور حفر صغيرة في الأظافر ونموها بشكل غير طبيعي وتغير لونها، قد تصبح الأظافر المصابة بأعراض الصدفية رخوة ومنفصلة عن قاعدة الظفر، وقد تؤدي الحالات الشديدة إلى تفتت الظفر.

3:الصدفية النقطية: يؤثر هذا النوع في المقام الأول على اليافعين والأطفال، وعادة ما يحدث بسبب عدوى بكتيرية مثل التهاب الحلق العقدي، وهو يتميز بآفات قشرية صغيرة متدلية الشكل على الجذع أو الذراعين أو الساقين.

4:صدفية الثنيات: يؤثر هذا النوع بشكل رئيسي على ثنيات الجلد وخصوصا في الثدي، وتسبب صدفية الثنيات ظهور بقع ملساء من الجلد الأحمر تزداد سوءًا مع الاحتكاك والتعرق، قد تؤدي الالتهابات الفطرية إلى ظهور هذا النوع من الصدفية.

5:الصدفية البثرية: ويتسبب هذا الشكل النادر من الصدفية في ظهور آفات ظاهرة مليئة بالقيح في شكل بقع منتشرة أو في مناطق أصغر على راحة اليدين أو باطن القدمين.

6:الصدفية المحمرة للجلد: يمكن أن يغطي النوع الأقل شيوعًا من الصدفية جسمك بالكامل بطفح جلدي أحمر متقشر ويمكن أن يسبب الحكة أو الحرق بشدة.

7:التهاب المفاصل الصدفي: يسبب التهاب المفاصل الصدفى تورما مؤلما في المفاصل يعد عرضا نموذجيا لالتهاب المفاصل، و في بعض الأحيان تكون أعراض المفاصل هي العرض الأول أو الوحيد أو العلامة الأولى أو الوحيدة للصدفية.