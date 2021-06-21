شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. أطعمة ومشروبات تزيد وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الخيارات الأكثر شيوعًا، مثل السلطات والعصائر تخفي الدهون المضافة والملح والسكر وتؤدى إلى زيادة الوزن بدل من خفضه، ووفقا لتقرير لموقع Insider فلا شك أن تناول الطعام الصحي يتطلب تجنب الأطعمة المصنعة وبعض الوجبات الخفيفة.

قد تكون بعض العصائر مليئة بالعناصر الغذائية، لكنها يمكن أن تكون أيضًا "قنابل سكر" كما يجب أن يحتوي العصير المتوازن على بعض البروتينات والدهون الصحية لتعويض الكربوهيدرات الموجودة في الفاكهة.

يجب أيضا تجنب العصائر التي يتم شراؤها من المتجر، حيث من المحتمل أن تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والألوان الاصطناعية والسعرات الحرارية الزائدة يمكن التغلب على ذلك وصنع عصير صحي في المنزل بدلاً من ذلك.

وجبات الشوفان

الشوفان مرادف إلى حد كبير للأكل الصحي ومع ذلك، فإن العديد من خلطات الشوفان الشائعة التي تباع في محلات السوبر ماركت مليئة بالدهون والسكر المضافين، قد يحتوي مزيج الشوفان النموذجي على شوفان ملفوف ومكسرات وفواكه مجففة لكن غالبًا ما تتم معالجة هذه المكونات الصحية بالزبدة والزيت النباتي والسكر الأبيض وشراب الذرة لجعلها ذات مذاق جيد وإطالة عمرها الافتراضي.

يجب تجنب بعض السكر المضاف عن طريق صنع الشوفان الخاصة بك في المنزل.

خبز القمح الكامل أو الحبوب الكاملة

على الرغم من أن القمح الكامل قد يبدو خيارًا صحيًا، إلا أن معظم الخبز يحتوي على بعض السكر المضاف وتمتلئ الأرغفة المصنعة التي تشتريها من السوبر ماركت بشراب الذرة عالي الفركتوز.

الوجبات خالية من الجلوتين

قد يعتقد الكثير من الناس أن جميع الأطعمة الخالية من الجلوتين تكون صحية بشكل تلقائي، لكن الوجبات الخفيفة المعبأة الخالية من الجلوتين يتم معالجتها أكثر من نظائرها المليئة بالجلوتين.