شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب فقدان السمع عند الأطفال عديدة وأبرزها الوراثة والولادة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان السمع مشكلة قد يكتشفها الأباء عند أطفالهم فى سن متأخر وتسبب القلق والتوتر ويجهل الكثيرون السبب الرئيسى لفقدان السمع عند ابنائهم وحسب ما ذكره موقع healthyhearing قد يتم تشخيص إصابة الطفل بفقدان السمع إذا لم يتمكن من سماع الأصوات أقل من مستوى معين من الصوت، اعتمادًا على نتائج اختبار السمع، إما في أذن واحدة (تعرف باسم أحادية الجانب) أو في كلتا الأذنين (ثنائية)، و عادة ما يكون الحد الأدنى من الصوت في مكان ما حوالي 15 إلى 20 ديسيبل من الصوت، وهو تقريبًا صوت حفيف الأوراق أو همس الناس.

على الرغم من أن عدم القدرة على سماع حفيف أوراق الشجر يعتبر درجة طفيفة من فقدان السمع، إلا أنه سيجعل من الصعب فهم أجزاء معينة من الكلام، و هذا هو السبب في أن علاج ضعف السمع أمر بالغ الأهمية عند الأطفال، الذين يتعلمون اللغة منذ لحظة ولادتهم.

أسباب إصابة الأطفال بفقدان السمع

يولد بعض الأطفال وهم يعانون من ضعف السمع، وهو ما يعرف بفقدان السمع الخلقي،و يمكن أن تسبب العديد من الأشياء المختلفة هذا النوع من فقدان السمع، ولكن ليس من الممكن دائمًا تحديد السبب الدقيق، في حوالي نصف جميع الحالات ، يكون السبب وراثيًا بمعنى موروث من أحد الوالدين.

تتسبب العوامل الوراثية في أكثر من 50٪ من حالات فقدان السمع لدى الأطفال ، سواء كانت موجودة عند الولادة أو نشأت لاحقًا في الحياة.

تشمل العوامل الوراثية التي قد تسبب فقدان السمع الخلقي ما يلي:

-فقدان السمع الوراثي المتنحي - هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من فقدان السمع الخلقي الوراثي ، ويمثل حوالي 70 بالمائة من جميع حالات فقدان السمع الوراثي. ما يعنيه هذا هو أنه لا أحد من الوالدين يعاني من ضعف السمع ، ولكن كل والد يحمل جينًا متنحيًا ينتقل إلى الطفل.

-فقدان السمع الصبغي الجسدي السائد ،و هذا النوع من فقدان السمع مسؤول عن حوالي 15 في المائة من فقدان السمع الوراثي ، وفقًا لجمعية سمع النطق واللغة الأمريكية، في حالة فقدان السمع الوراثي السائد ، ينقل أحد الوالدين الجين المهيمن لفقدان السمع إلى النسل.

-المتلازمات الجينية ، وتشمل متلازمة أوشر ومتلازمة تريشر كولينز ومتلازمة واردنبورغ ومتلازمة داون ومتلازمة كروزون ومتلازمة ألبورت.

تشمل العوامل غير الوراثية التي قد تسبب فقدان السمع الخلقي ما يلي:

-مضاعفات الولادة ، بما في ذلك الهربس والفيروس المضخم للخلايا وداء المقوسات أو أي عدوى خطيرة أخرى .

-الولادة المبكرة، الأطفال الذين يقل وزنهم عند الولادة أو الذين يحتاجون إلى بعض الأدوية التي تحافظ على الحياة للتنفس بسبب الخداج معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بفقدان السمع.

-اضطراب في الجهاز العصبي أو الدماغ.

- استخدام الأدوية التي تسبب فقدان السمع من قبل الأم أثناء الحمل.

-أصيبت الأم بعدوى أثناء الحمل ، بما في ذلك أمراض مثل داء المقوسات أو فيروس الورم الخلوي أو الهربس البسيط أو الحصبة الألمانية.

-سكري الأم.