محمد الفلاح - في عيد ميلادها الـ54.. خمسة أسرار لجمال نيكول كيدمان

الإثنين 21 يونيو 2021

تحتفل الممثلة الأسترالية ونجمة هوليوود، نيكول كيدمان، بعيد ميلادها الـ54، والتي تعتبر واحدة من أجمل النساء في العالم.



وللإطلال بصحة وجمال دائماً رغم تجاوزها الـ50، تتبع النجمة الأسترالية مجموعة من العادات اليومية الصحية، تظهرها على الدوام متألقة ومشرقة.

نستعرض في التقرير التالي أسرار روتين جمال نيكول كيدمان، وفقاً لمجلة "harpersbazaar" الأمريكية في نسختها الإيطالية.

1- الرياضة والإفطار

يبدأ يوم الممثلة العالمية نيكول كيدمان بالتمارين الرياضية فور الاستيقاظ، والتي عادة ما تكون من خلال ممارسة رياضة الجري، تتبعها بحمام ساخن طويل وترطيب عميق مخصص لبشرتها بأكملها.

وتتناول عادة وجبة الإفطار مع أطفالها، حيث تعتمد على الكابتشينو وشاي الماتشا مع الكثير من الماء.

2- الاهتمام ببشرة الوجه

لا تنس "كيدمان" مطلقاً وضع طبقة من الكريم الواقي للشمس على وجهها في الصباح قبل بدء اليوم، العادة التي تتبعها منذ طفولتها، نظراً لبشرتها الفاتحة.

3- الفيتامينات

قالت الممثلة الأسترالية في تصريح سابق للمجلة الأمريكية "Allure": "أؤمن بشدة بفوائد الفيتامينات والمكملات الغذائية للمساعدة في تحسين بشرتي للشعور بالراحة من الداخل إلى الخارج".

ومن بين المفضلات لديها مكملات فيتامين (سي، ود)، والتي تدعي أنها سمحت لها بالحصول على أظافر صحية وقوية والشعور بمزيد من النشاط والحفاظ على لمعان بشرتها، ومحاربة التجاعيد، كما أنها لا تنس أبداً شرب أكواب ساخنة من شاي الماتشا الأخضر بانتظام مع حليب اللوز، وهو أحد مشروباتها المفضلة.

4- إزالة آثار المكياج قبل النوم

تحرص نيكول كيدمان على تنظيف بشرتها يومياً من الأوساخ التي تؤدي إلى انسداد مسام البشرة، وعلاوة على ذلك، تهتم بالمواظبة على عمل أقنعة للوجه وتقشيرها، مع إزالة آثار المكياج تماماً قبل النوم.

5- حمام ساخن قبل النوم

تنهي نيكول كيدمان يومها بأفضل طريقة ممكنة لاسترخاء الجسم والعقل قبل الذهاب إلى الفراش، بحمام ساخن طويل مع كوب من شاي النوم Sleepytime tea.

وتغمر كيدمان نفسها في حوض من الماء الساخن المعطر بزيوت الاستحمام، حتى لا يجف الجلد.