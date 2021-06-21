شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفل بعيد الأب ويغير شعاره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل محرك البحث «جوجل»، بعيد الأب، وكعادة جوجل غير شعاره بمناسب عيد الأب الذي يعتبر من المناسبات المهمة التي يحرص الأبناء من جميع الأعمار على الاحتفال بها.

ويعد عيد الأب احتفال اجتماعي عالمي، وهو شبيه بيوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يخص تكريم الآباء فقط، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

العديد من الدول الأجنبية تحتفل بعيد الأب، ويعتبر شُهرة هذا اليوم أكثر انتشارا في العديد من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها.

احتفال عيد الأب

ويحتفل محرك البحث الشهير جوجل بـ عيد الأب والذي يوافق اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 وذلك بتغيير صورته التعبيرية على صدر صفحته الرئيسية، رغم أن عدد كبير من العرب لا يعرف هذه المناسبة الاجتماعية العالمية بسبب عدم الاهتمام بها في البلدان العربية ويظل الاهتمام الأكبر بها في أوروبا والدول الغربية.

جوجل يحتفل بعيد الأب

عيد الأب في التاريخ

وفي البلدان الكاثوليكية يُحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى في 19 مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار.

وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليداً موروثاً، وخصوصاً في أميركا اللاتينية، بعد أن جاء به الغزاة الأسبان والبرتغاليون،