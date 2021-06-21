شكرا لقرائتكم خبر عن علاج نزيف اللثة المتكرر.. نظافة الفم المفتاح الأساسى للتغلب على البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض الكثيرون لنزيف اللثة عند تنظيف أسنانهم بالفرشاة أو الخيط وقد يتجاهلها البعض ويعتقدون انه أمر طبيعي، لكن النزيف من اللثة يشير إلى وجود مشكلة كامنة وويمكن أن يكون علامة على أمراض، مثل التهاب اللثة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن تحديد سبب نزيف اللثة هو المفتاح لتحديد العلاج الأنسب، وهناك طرق تساعد على منع نزيف اللثة وهى:

1: نظافة الفم

قد يكون نزيف اللثة علامة على سوء نظافة الأسنان، تلتهب اللثة وتنزف عندما يتراكم البلاك على طول خط اللثة، و البلاك عبارة عن غشاء لزج يحتوي على بكتيريا تغطي أسنانك ولثتك، وإذا لم تنظف أسنانك بالفرشاة أو الخيط بالقدر الكافي ، فقد تنتشر البكتيريا وتسبب تسوس الأسنان أو أمراض اللثة.

لتحسين نظافة الفم ، اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل واستخدم الخيط مرة في اليوم، نظافة الفم الجيدة مهمة بشكل خاص للنساء الحوامل، ويمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية أثناء الحمل أيضًا إلى أمراض اللثة ونزيف اللثة.

2: اغسل فمك ببيروكسيد الهيدروجين

يمكنك الاحتفاظ ببيروكسيد الهيدروجين في متناول اليد لاستخدامه كمطهر، كما يمكن أيضًا إزالة البلاك ، وتعزيز صحة اللثة ووقف نزيف اللثة، إذا كانت لثتك تنزف.

3: التوقف عن التدخين

التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وأمراض القلب ، والسكتة الدماغية، التدخين مرتبط ايضا بأمراض اللثة، يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين اللثة على التعافي ووقف النزيف.

4: تقليل مستوى التوتر

هناك صلة بين أمراض اللثة والتوتر العاطفي، وفقا للباحثين فإن الإجهاد العاطفي له تأثير سلبي على جهاز المناعة، و قد يؤدي ذلك إلى إضعاف دفاعات الجسم.

5: زد من تناول فيتامين سي

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج إلى تقوية جهاز المناعة لديك ومقاومة التهابات اللثة التي تسبب نزيف اللثة.

6: زد من تناول فيتامين ك

قد يؤدي تناول مكمل فيتامين ك أيضًا إلى تخفيف نزيف اللثة، لأن فيتامين ك عنصر غذائي مهم لأنه يساعد على تجلط الدم ومنع النزيف.

8: تناول كمية أقل من الكربوهيدرات

تقليل تناول الكربوهيدرات قد يحسن أيضًا صحة اللثة ويمنع أمراض اللثة، حيث تحفز الكربوهيدرات والأطعمة السكرية ظهور طبقة البلاك وانتشار البكتيريا.