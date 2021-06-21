شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يمكن تناولها بدلا من منتجات الألبان للحصول على الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من الأشخاص عن المصادرالمهمة للكالسيوم بالأطعمة التى يتم تناولها فى الوجبات الرئيسية، وذلك لدعم نمو الجسم وخاصة العظام وهناك أطعمة تحتوى على الكالسيوم قد لا يرغب فيها البعض من تناولها مثل منتجات الألبان، ويبدأ هنا البحث عن مصادر بديلة تحتوى على الكالسيوم لتناولها، وذكر موقع "health line" الطبى إن الحليب هو الأفضل والأكثر غنى بالكالسيوم، ولكنه ممنوع على بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية من الألبان ومنتجاتها، وذكر التقرير المنشور على الموقع أن هناك بعض الخيارات لزيادة تركيز كمية الكالسيوم بالجسم ومن أبرزها:

1- حليب الصويا

حليب الصويا بديل جيد للحليب، إذ يحتوى على العناصر الغذائية المماثلة إلى حد ما بالمقارنة مع الحليب العادى، واحد منها هو الكالسيوم ، ويحتوى 100 مل من حليب الصويا على حوالى 120 ملغ من الكالسيوم الذى يمكن مقارنته بنفس الكمية من الحليب منزوع الدسم.

2- اللوبيا

مصدر جيد للكالسيوم، ويمكن تناولها مسلوقة وتستخدم فى السلطة أو بطريقة الهند التقليدية في الحساء وتؤكل مع الأرز.

3- التين

التين المجفف أو الطازج لذيذ، ويحتوى التين على كميات كبيرة من الكالسيوم والمعادن الأخرى، كما أنه يحتوى على الكثير من الألياف، ويساعد على الهضم بصورة عالية .



التين

4- عصير البرتقال

عصير البرتقال مصدر جيد للكالسيوم، على الرغم من أنه أقل بكثير من نظرائه الآخرين فى قائمة الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم .