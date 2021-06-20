شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح فوائد تناول «زيت الزيتون» على الشرايين حال إضافته بحمية البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أهمية تناول زيت الزيتون مع الأطعمة. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن زيت الزيتون، يؤثر إيجاباً على صحة الشرايين، خصوصاً مع تناوله ضمن حمية البحر الابيض المتوسط، التي أبرز مكونات هذه الحمية هي: الخضروات والفواكه الاسماك الخبز الاسمر تجنب الدهون الحيوانية التقليل من السكريات وأضاف” الذيابي” أنه من فوائد “زيت الزيتون” ترطيب الجلد لكنه لا يحمي من سرطان الجلد، مستشهدًا بحديث الرسول :”كلوا الزيت وادهنوا به ; فإنه من شجرة مباركة”.

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