الإمارات تحتضن مؤتمر الصحة العربي.. 52 ألف متخصص يتابعون مستجدات الطب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق معرض ومؤتمر الصحة العربي على أرض الإمارات، الإثنين، بمشاركة حضورية لأكثر من 4150 شركة عارضة و1.6300 زيارة متخصصة من 159 دولة.

المعرض الضخم، الذي يعد أكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقام في ظل جائحة "كوفيد-19" التي دفعت الأجهزة الصحية العالمية للتكاتف والتصدي للكائن المجهري القاتل.

"آراب هيلث 2021" يمتد خلال الفترة 21 إلى 24 يونيو/حزيران في مركز دبي التجاري العالمي، ويقام تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام".







الحدث الطبي المهم يقام على أرض الإمارات، الدولة التي طبقت أعلى المعايير الوقائية لتحجيم الجائحة، وحققت نتائج ملهمة في التصدي للوباء بتسريع عجلة التطعيم وتقديم أكثر من 14 مليون جرعة لقاح للسكان، بمعدل توزيع 144.57 جرعة لكل 100 شخص.

يشارك في الحدث السنوي نحو 300 متحدث من مختلف دول العالم، لتسليط الضوء خلال نحو 150 جلسة على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين الممارسات الطبية ونتائج المرضى.

احتضانًا للابتكار، يستضيف معرض الصحة العربي 12 مؤتمرا طبيا مقسما بين 9 مؤتمرات معتمدة من CME تتمحور حول التعليم الطبي المستمر، ويسمح كل منها للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية.

بينما تقام نحو 3 مؤتمرات صحية حول الابتكار والتكنولوجيا، ضمن الحدث الطبي الذي يحضره أكثر من 52 ألف مشارك.





يصاحب المعرض عددا من ورش العمل في مجال الأعمال والقيادة والتعليم الطبي المستمر، لتقديم أحدث الرؤى حول الإجراءات والتقنيات والمهارات الحديثة.

قبل انطلاق المعرض، استضاف "آراب هيلث 2021 " سلسلة من الندوات الرقمية اليومية بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتفاعل وإبرام الاتفاقيات والصفقات التجارية.

وخلال الحدث الذي ينظمه "انفورما الشرق الأوسط"، يتم عرض أحدث المنتجات والتطورات التكنولوجية وانعقاد مجموعة من الجلسات الإعلامية المركزة التي تجذب المتخصصين في مجال الطب والرعاية الصحية من المنطقة العربية وخارجها.

نظرًا لبروتوكولات الأمان الخاصة بفيروس كورونا، لن تتم طباعة أي شارات وتقديمها في العرض المباشر شخصيًا، والمتاح حاليا التسجيل عبر الإنترنت للحصول على الشارة الرقمية.

مؤتمر الصحة العربي.. تاريخ مشرف





على مدار 45 عامًا، أبقى معرض الصحة العربي المختصين والمهتمين على علم بالتطورات في مجال الرعاية الصحية، وقدم أحدث الابتكارات في هذا المجال بدءاً من معدات التصوير الحديثة إلى المواد القابلة للاستخدام لمرة واحدة ذات التكلفة الاقتصادية.

ولا يزال معرض الصحة العربي في قلب الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط ويواصل تعزيز مكانته المرموقة في هذه الصناعة، إذ وضع ذوي الشأن في مقدمة المطلعين على التطورات في مجال العمليات الجراحية والأطراف الصناعية.

الحدث الطبي البارز يجذب سنوياً آلاف الزوار، ليس فقط من دول المنطقة لكن أيضا من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة.



وعلى مدار السنوات السابقة شارك عدد ضخم في الحدث الصحي المهم، ففي عاما 2018 زار المعرض نحو 84493 زائرا بمشاركة 4150 شركة عارضة.

أما في عام 2019، زار نحو 106972 المعرض بمشاركة 4262 شركة، وفي آخر نسخة أقيمت في 2020 زار ما لا يقل عن 51670 شخصا المعرض.





مؤتمر الصحة العربي يهدف إلى جمع مجموعة واسعة من المتخصصين في الرعاية الصحية ومصنعي الرعاية الصحية تحت سقف واحد، لتسليط الضوء على أحدث التحولات والإنجازات في مجال الرعاية الصحية الذي سيساعد في بناء مجتمع أقوى.

ويعرض "آراب هيلث" جميع الاحتياجات من مصادر الرعاية الصحية والمشتريات مع وجود آلاف المنتجات من أكثر من 66 دولة التي يجب استكشافها.

أبرز المنتجات التي تعرضها الشركات في المعرض ما يتعلق بالمعدات والأجهزة الطبية، التصوير والتشخيص، تقويم العظام والعلاج الطبيعي، أنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للرعاية الصحية وأصولها.

تُقدّر القيمة السوقية لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 70 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 5%، طبقا لآخر أرقام أعلنها منتدى الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الذي أقيم ضمن معرض ومؤتمر آراب هيلث 2020.

إنجازات الجائحة في معرض الصحة العربي





تشارك جهات مختلفة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021، من بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، التي تعتزم إطلاق حزمة خدمات صحية مبتكرة وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة.

الهدف من المبادرات المقرر طرحها تمكين الخدمات الصحية المستقبلية في الإمارات، من خلال الجمع بين الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد وتطوير خدمات الصحة النفسية.

أيضا تطلق الإمارات، خلال الحدث، مجموعة من المبادرات والمشاريع بهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي مرموق في المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية.





مؤتمر الصحة العربي يقام هذا العام بالتزامن مع النجاحات التي حققتها الإمارات في الاستجابة الفعالة لجائحة "كوفيد-19"، وإدارة وحوكمة المرحلة بكل ثقة واقتدار، بفضل المرونة الوطنية والخطط الاستباقية وكفاءة المنظومة الصحية.



ويستعرض الحدث ما حققته الإمارات من ريادة في توفير الفحوصات واللقاحات للجميع من كل الجنسيات؛ بهدف تعزيز المناعة المكتسبة والحفاظ على سلامة وصحة الأفراد للمضي قدما بمسيرة الدولة نحو التعافي بخطى واثقة ومدروسة.

أيضا يسلط الضوء على تنفيذ المشاريع الوقائية والعلاجية في الإمارات باستخدام أحدث التقنيات الطبية رغم جائحة "كوفيد-19"، ما يدعم تحقيقها الريادة العالمية حتى في ظل الأزمات والتحديات.

يشار إلى أن الحدث الطبي يقام في ظل تبوء الإمارات مؤخراً المركز الأول عالمياً في مؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية حسب مؤشر الازدهار لعام 2020.

تناقش جلسات اليوم الأول من المؤتمر كل ما يتعلق بجائحة كورونا، وتسلط الضوء على المفاهيم الأساسية للفيروس والسيطرة على المرض ولقاحات الحمض النووي الريبي.

كما تستعرض الجلسات البحث والابتكار في الاستجابة للجائحة والدروس المستفادة منها، فضلا عن فرص تعزيز النظم الصحية للطوارئ في المنطقة العربية.



