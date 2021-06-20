شكرا لقرائتكم اعتزلت منذ 25 سنة.. فنانة شهيرة تشغل التواصل بعد صورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال الساعات الماضية، غدت الفنانة المصرية المعتزلة نورا، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الإعلامية والفنية.

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فقد شاركت مي ابنة الفنان الراحل، نور الشريف، صورا لها مع خالتها نورا، احتفالاً بعيد ميلادها.

وعايدت مي خالتها، مؤكدة أن لها مقام كبير عندها، وأنها بمثابة والدتها وصديقتها، وأنها أيضاً شاركت في تربيتها.

"جميلة كما كانت"

إلى ذلك، جذب أحدث ظهور للفنانة نورا اهتمام العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أنها ما زالت تحتفظ بجمالها التي كانت تتميز به على شاشة السينما.

يشار إلى أن الفنانة المصرية، نورا، كانت قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب في عام 1996، بعدما تزوجت من الفنان الراحل، حاتم ذو الفقار.

وهي من مواليد 18 يونيو/ حزيران عام 1954، واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، زوجة الفنان الراحل، نور الشريف.

وكانت نورا قد حققت نجومية واسعة بعد مشاركتها في بطولة العديد من الأفلام الناجحة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، ومنها "العار" و"جري الوحوش" مع زوج شقيقتها نور الشريف، و"الكيف" و"نهر الخوف" مع الفنان الراحل، محمود عبد العزيز.