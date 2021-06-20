شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائي للمرضعات.. أطعمة يجب تناولها وتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حليب الأم هو أفضل تغذية للأطفال حديثي الولادة، وتوصي منظمة الصحة العالمية وجميع الاستشارات الصحية الرائدة بحليب الثدي لمدة ستة أشهر على الأقل من حياة الطفل، ويحتوى حليب الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل، وتحتاج الأمهات المرضعات إلى نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتهن وإطعام أطفالهن بسهولة، يساهم كل عنصر غذائي في جعل هذه المرحلة سعيدة ومريحة في حياتك، وفى السطور القادمة سنقدم نصائح النظام الغذائي للأم المرضعات بحسب ما نشره موقع "food.ndtv".





الحبوب الكاملة والمكسرات

ينفق الجسم الكثير من الطاقة في إنتاج الحليب ، لذلك يبقى الطلب على السعرات الحرارية عند 300-350 سعرة حرارية إضافية في اليوم، اخترى الحبوب الكاملة لتغذية جسمك ، فهي غنية بالعناصر الغذائية وتضيف سعرات حرارية صحية، الفواكه ومنتجات الألبان والدهون الصحية من الزيوت النباتية والمكسرات والبذور هي خيارات جيدة أخرى لتوفير احتياجات الطاقة، تجنب السكريات البسيطة الزائدة من العصائر والمشروبات السكرية والحلويات.

البروتين

يساعد على زيادة إنتاج الحليب ، كما يساعد جسمك على التعافي من ضغوط ولادة الطفل،و تشمل خيارات البروتين الجيدة منتجات الألبان والبيض والدجاج واللحوم والبقوليات والمأكولات البحرية منخفضة الزئبق. الحبوب مثل الكينوا والقطيفة هي أيضًا مصادر جيدة للبروتين.

دهون وزيوت

بخلاف كونها مصادر طاقة مركزة ، تضيف الزيوت أيضًا نكهة إلى طعامنا، بالإضافة إلى تغذية نمو الطفل ، تساعد الزيوت الصحية أيضًا في نمو الدماغ والجهاز العصبي.

الفيتامينات و المعادن

إذا كانت الأم تعاني من نقص في فيتامين أو معدن يمكن أن يعيق نمو طفلها، فيتامين ب 12 ضروري لدعم نمو الدماغ والإنتاج الصحي لخلايا الدم الحمراء - الطعام غير النباتي مصدر جيد لـ B12.

اليود معدن مهم أثناء الحمل والرضاعة، قد لا تتمكن الأم التي تعاني من نقص اليود من توفير التغذية الكافية لنمو الطفل الإدراكي والنفسي، الملح المعالج باليود هو أسهل طريقة لتضمين اليود في طعامك إلى جانب الحليب والمأكولات البحرية والبيض، هناك حاجة أيضًا إلى الكالسيوم وحمض الفوليك بكميات كافية.

هل تؤثر الأطعمة التي تتناولها الأم على الطفل

كل ما تأكله الأم ينتقل إلى الطفل، وقد تسبب بعض الأطعمة مغصًا عند الطفل أو قد يتحول إلى طفح جلدي ، إذا كنت قادرة على تحديد هذه المحفزات فتجنب تلك الأطعمة.

الكافيين: الإفراط في تناول الكافيين على شكل 4-10 أكواب من القهوة أو الشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاتة يمكن أن يسبب التهيج واضطرابات النوم لدى الطفل.

الزئبق: الزئبق قد يدخل النظام الغذائي للأم من الأسماك يمكن أن يكون شديد الخطورة، تأكد من مصدر الأسماك أو تجنبها تمامًا.