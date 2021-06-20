شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العلاج بالبلازما يزيد فرص النجاة لدى مرضى كورونا المصابين بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج بالبلازما هي العملية التي يتم فيها استخدام دم الأشخاص الذين تعافوا من المرض لمساعدة الآخرين، وقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريحًا طارئًا لعلاج بلازما النقاهة في عام 2020 بمستويات عالية من الأجسام المضادة لعلاج مرضى كورونا، ووفقا لتقرير موقع "healthsite"، كان من المقرر استخدام العلاج بالبلازما للأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا الذين يعانون من مشكلات صحية أساسية.

لكن وجدت دراسة جديدة أن العلاج بالبلازما يظهر إمكانية في العلاج. وفقًا للدراسة المنشورة في JAMA Oncology ، فإن العلاج بالبلازما يعزز البقاء على قيد الحياة لدى مرضى كورونا المصابين بسرطان الدم.



البلازما ومرضى كورونا



فوائد البلازما لمرضى كورونا المصابين بسرطان الدم فوائد البلازما لمرضى كورونا المصابين بسرطان الدم وفقًا لدراسة أجراها خبراء من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة، فإن إعطاء بلازما نقاهة لمرضى كورونا المتعافين يمكن أن يعزز بشكل كبير من فرص الستمرار على قيد الحياة بين مرضى سرطان الدم في المستشفى بسبب الفيروس القاتل. وسجل مرضى فيروس كورونا المصابين بسرطان الدم والذين حصلوا على البلازما فرصة أقل للوفاة بنسبة 48٪ مقارنة بالمرضى المتطابقين الذين لم يتلقوا هذا العلاج.

ووفقًا لنتائج الدراسة، أظهر المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى في وحدات الرعاية الحرجة خطرًا أقل للوفاة بنسبة 60 %، واستفاد أولئك الذين يحتاجون إلى التنفس الميكانيكي بشكل كبير من البلازما.

وقال جيفري بي هندرسون ، الأستاذ المشارك في الطب وعلم الأحياء الدقيقة الجزيئي في كلية الطب بجامعة سانت لويس الأمريكية: "تشير هذه النتائج إلى أن بلازما النقاهة قد لا تساعد فقط مرضى Covid-19 المصابين بسرطان الدم الذين يعانون من ضعف في أجهزتهم المناعية ، بل تساعد أيضًا المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى والذين أضعفوا استجابة الجسم المضاد لهذا الفيروس أو اللقاحات ".

وأضاف أن الدراسة تسلط الضوء على قيمة العلاج بالأجسام المضادة كخيار علاجي موجه.

وفحص الباحثون 143 شخصًا أصيبوا بالبلازما في فترة النقاهة و 823 لم يحصلوا عليها. من بين 338 مريضًا تم نقلهم إلى وحدات العناية المركزة بسبب أعراض كورونا الحادة مثل صعوبة التنفس أو ضائقة القلب، كان من المرجح أن يظلوا على قيد الحياة أكثر من الضعف إذا تلقوا العلاج.