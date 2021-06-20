شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح صحية للبقاء آمناً فى حمام السباحة وعلى الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، لا يوجد شيء أفضل من التوجه إلى الشاطئ أو حمام السباحة ولكن قبل الغوص، ستحتاج إلى اتخاذ بعض احتياطات السلامة لمنع الإصابات المتعلقة بالسباحة من حروق الشمس إلى لسعات قنديل البحر، وأمراض المياه مثل الإسهال، وفى السطور القادمة سنقدم لك ثمانية نصائح صحية للاسترخاء والحفاظ على سلامتك طوال الموسم، بحسب ما نشره موقع " onemedical".





1.- تجنب ابتلاع الماء

أهم نصيحة للسلامة الصيفية حاول ألا تبتلع الماء أثناء السباحة، ستساعدك هذه الخطوة البسيطة على منعك من ابتلاع البكتيريا والطفيليات التي يمكن أن تكون كامنة في الداخل ، مثل الكريبتوسبوريديوم (أو الكريبتو) الطفيلي الذي يسبب الإسهال .

2- الاستحمام قبل نزول حمام السباحة

تجنب ابتلاع الماء هو وسيلة لحماية نفسك ، بينما الاستحمام قبل السباحة يحمي الآخرين، للتأكد من أنك لا تنشر الجراثيم ، اشطف جسمك لمدة دقيقة واحدة في الماء الدافئ قبل الدخول في حمام السباحة أو حوض الاستحمام الساخن، يجب إزالة معظم الأوساخ أو أي ملوثات عن جسمك، ولا تنسي غسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام الحمام.

3- ابق خارج الماء إذا كنت تعاني من الإسهال

الإسهال ينتج عن مئات الملايين إلى مليار جرثومة في كل حركة أمعاء ، ومن السهل حقًا أن تلتصق الكميات المجهرية من البراز بالجلد، لا تعرض الآخرين للخطرإذا كنت تعاني من الإسهال ، فتجنب السباحة حتى تختفي الأعراض تمامًا لعدة أيام.

4-خذ فترات راحة كل ساعة

سواء كنت تستمتع بالطفو أو ركوب الأمواج ، فيجب الخروج من الماء للاستراحة مرة كل ساعة تقريبًا، لإعادة وضع كريم الوقاية من أشعة الشمس ، حيث تدوم معظم واقيات الشمس ما بين 80 إلى 90 دقيقة فقط ، ويمكن أن يقل ذلك إذا كنت تسبح ، لذلك لا تنسَ أن تعيد استعمالها طوال اليوم.

5 واقي الشمس

اختر منتجً واقي الشمس يحتوي على عامل حماية من الشمس 15 أو أعلى يحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (A) والأشعة فوق البنفسجية (ب) ، وأعد وضعه من الرأس إلى أخمص القدمين،ولا تنس التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية

6 - فحص حمام السباحة

هناك عدد قليل من فحوصات السلامة السريعة التي يمكنك القيام بها قبل النزول لحمام السباحة، يمكنك أيضًا شراء شرائط اختبار من متجر لأجهزة الكمبيوتر والتي ستخبرك ما إذا كانت مستويات الأس الهيدروجيني والكلور في الماء كافية.

7-مراقبة الأطفال

راقب الأطفال في جميع الأوقات ، يمكن أن يحدث الغرق في ثوان وفي صمت، بصفتك والدًا أو مشرفًا ، عليك أن تكون مجتهدًا ، إذا لم يكن هناك منقذ في الخدمة ، فتأكد من معرفة مكان تخزين معدات السلامة.

8-علاج الجروح ولسعات قنديل البحر

هل سمعت أن أفضل طريقة لعلاج لدغة قنديل البحر هي التبول عليها؟ لا تفعل! يمكن أن يجعل الأمور أسوأ في الواقع، نشأت الأسطورة من فكرة أن البول يساعد في مقاومة درجة حموضة السم، لكن البول لا يحتوي على المستويات المناسبة، ما الذي قد يعمل بدلاً من ذلك؟ أخرج أولاً من الماء واشطف الجرح بالماء العذب ثم ضع الخل.