شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ريجيم الفواكه وفوائده الصحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الطرق المختلفة لإنقاص الوزن فى أسرع وقت ولكن يعتبر رجيم الفواكه من أفضل الطرق التى تساعد على انقاص الوزن، كما أنها تعزز صحة الجسم نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن حمية الفاكهة هي نظام غذائي نباتي يتكون في الغالب من الفاكهة النيئة، قد يأكل الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي أيضًا بعض الخضروات والبذور والمكسرات ، لكنهم عادة ما يأكلون الأطعمة النيئة فقط ويتجنبون الحبوب.

كما تحتوي العديد من الفواكه على مستويات عالية من:

-فيتامين سي الذي يساعد في إصلاح الأنسجة والحفاظ على صحة اللثة والأسنان.

-البوتاسيوم ، وهو عنصر حيوي للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي.

-حمض الفوليك، الذي يساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء.

-الفواكه منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي، إذا تحول الشخص من نظام غذائي قياسي إلى نظام غذائي فواكه، فقد يقلل من تناول السعرات الحرارية ويفقد الوزن.

تعتبر الفاكهة أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية ويمكن أن يساعد في:

-تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

-خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

-تحسين عمل الأمعاء وتقليل الإمساك.

-يخلق شعورًا بالامتلاء ، مما قد يجعل الشخص يستهلك سعرات حرارية إضافية أقل.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من محتوياته من الألياف والفيتامينات فإن حمية الفاكهة لا توفر مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل جيد.

يمكن لأي شخص في كثير من الأحيان أن يكتسب فوائد حمية الفاكهة من خلال اتباع نظام غذائي أقل تقييدًا ولا يزال غنيًا بالمنتجات ، بما في ذلك الفاكهة.

هناك أنواع مختلفة من حمية الفاكهة ، وبعضها أكثر تقييدًا من البعض الآخر.

-يأكل بعض الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا فواكه فقط .

-يتجنب البعض الآخر الحبوب والمكسرات والبذور فى رجيم الفواكه.

-يأكل البعض الفواكه النيئة قبل وقت معين ، مثل الظهر أو في وقت ما في المساء ، وبعد ذلك سيقدمون أطعمة أخرى.

-يتبع البعض الآخر نهجًا أكثر مرونة وقد يأكلون كميات صغيرة مما يلي على مدار اليوم"المكسرات،بذور،بقوليات،خضروات".