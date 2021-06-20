أغذية تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 07:10 مساءً - ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خطيرة قد تصيب الكثيرين، قد يتسبب بمشاكل خطيرة قد تصل إلى السكتة الدماغية.

ارتفاع الكوليسترول مرتبط بشكل أساسي بزيادة الوزن، وتناول الكثير من الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وكذلك التدخين وشرب الكحول بشكل مفرط، ولكن يمكن أن يكون وراثيا أيضا.

يؤدي ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الدم إلى إمكانية انسداد الأوعية الدموية، حيث تتجمع هذه المادة الدهنية في الشرايين من الداخل.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعتبار ارتفاع الكوليتسرول الضار بالدم “قاتلا خفيفا”، حيث من الصعب جدا معرفة ما إن كنت مصابا به دون إجراء فحص دم، بحسب موقع “express”.

ولا يسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضا لدى المصابين به، لكن يمكن، بحسب الموقع، معرفة ذلك فقط من خلال النظر في المرآة والتدقيق في عينيك.

وبحسب مؤسسة “فرط كوليسترول الدم العائلي” (FH)، هناك علامتان قد تظهران في العين إحداهما إذا ظهرت مناطق صفراء حول العينين “xanthelasmas”، وتعرف بـ “اللويحة الصفراء”، وهي عبارة عن تجمع محدد للكوليسترول باللون الأصفر تحت الجلد حول الجفن.

كذلك إن كان لديك قوس عريض بالقرب من الجزء الملون من عينك “أقواس القرنية”(corneal arches)، فقد يشير هذا أيضا إلى أن لديك مستويات عالية من الكوليسترول “الضار”.

أغذية تساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم

الشوفان: يعد الشوفان بشكل كبير الخيار الأول لخفض الكوليسترول الضار لغناه بالألياف القابلة للذوبان، ويمكن تناوله على الإفطار.

الشعير والحبوب الكاملة الأخرى: يمكن أن يساعد الشعير والحبوب الكاملة الأخرى في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بشكل أساسي عن طريق الألياف القابلة للذوبان التي توفرها.

الفاصوليا: غنية بالألياف القابلة للذوبان، علاوة على أنها تستغرق وقتا أطول لهضمها وبالتالي تمنح شعورا بالشبع لفترة طويلة، ما يجعلها خيارا جيدا لمن يسعون لخيارة وزنهم.

الباذنجان والبامية: من الخضروات التي تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية كما أنهما غنيان بالألياف القابلة للذوبان.

المكسرات: كالفول السوداني والجوز واللوز، مفيدة جدا للقلب وتقود إلى خفض البروتينات الدهنية ذات الكثافة المنخفضة لكن فقط بنسبة 5%.

الزيوت النباتية: عند الطهي وبدلا من الزيدة والسمن يمكنك استخدام الزيوت النباتية مثل عباد الشمس والقرطم والكانولا للمساعدة على خفض LDL.

الفواكه الغنية بالبكتين: مثل العنب والفراولة والتفاح والحمضيات تساعد في خفض مستوى الكوليتسرول الضار، حيث أن البكتين من الألياف القابلة للذوبان.

الأسماك الدهنية: تخفض أوميغا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية من نسبة الكولسترول الضار وتحمي القلب، على أن يتم تناولها من مرتين إلى 3 أسبوعيا.

فول الصويا: يعتبر طريقة جيدة لخفض الكوليسترول، بما في ذلك الأطعمة المصنعة منه، كحليب الصويا والتوفو.