شكرا لقرائتكم خبر عن تليف الرئة بعد كورونا.. التشخيص والعلاج المبكر مفتاح لإدارة المرض المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التليف الرئوي أحد مضاعفات ما بعد كورونا الأكثر إثارة للقلق لأنه يسبب تلفًا دائمًا في الرئة، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة، وعلى الرغم من الإبلاغ عن انخفاض حالات التليف الرئوي لدى الناجين من كوورنا، إلا أنها حالة قد تهدد الحياة ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" لا يوجد علاج للتليف الرئوي، لكن التشخيص الفوري والأدوية والعلاجات يمكن أن تساعد في إدارة هذه الحالة وتحسين نوعية حياة المريض.



تليف الرئة والتشيخص

يمكن أن تساعد الأدوية والعلاجات في تحسين الأعراض

ووفقا للأطباء فان تليف الرئة هو تندب الأنسجة مما يؤدي إلى ضيق التنفس والسعال المزمن والضعف، تجعل الأنسجة السميكة والقاسية من الصعب على رئتيك العمل بشكل صحيح، ومع تفاقم تليف الرئة، يصبح المرء أقصر تدريجيًا في التنفس لكن الأدوية والعلاجات يمكن أن تساعد في معالجة الأعراض وتحسين نوعية الحياة، كما أن "التشخيص الفوري هو أيضا مفتاح لإدارتها".

إجراءات وقائية من تليف الرئة

هل أنت مريض بفيروس كورونا تعانى من تليف الرئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب بانتظام، ووفقًا لتعليمات الطبيب ، تحتاج إلى تناول مكملات الزنك والفيتامينات من أجل الأداء السلس لجهازك التنفسي وحتى بناء نظام مناعي صحى: