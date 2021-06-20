شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الكربوهيدرات.. كيف يمكنك بدء نظام غذائى بعيدا عن النشويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو نظام غذائي يحد من الكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة السكرية والمعكرونة والخبز، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون والخضروات الصحية، وهناك العديد من الأنواع المختلفة من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وفقا لتقرير موقع " healthline "، وتشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تسبب فقدان الوزن وتحسين الصحة، كما أن هناك أطعمة لا يجب تناولها، وهنا نذكر أبرزها:

ما يجب تجنبه

يجب أن تتجنب هذه المجموعات الغذائية بالترتيب من حيث الأهمية:

السكر: المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والحلوى والآيس كريم والعديد من المنتجات الأخرى التي تحتوي على سكر مضاف.

الحبوب المكررة: القمح والأرز والشعير وكذلك الخبز والحبوب والمعكرونة.

الدهون المتحولة: الزيوت المهدرجة أو المهدرجة جزئيًا.

النظام الغذائي والمنتجات قليلة الدسم: العديد من منتجات الألبان أو الحبوب أو البسكويت مخفضة للدهون ولكنها تحتوي على سكر مضاف.

الأطعمة المصنعة

الخضروات النشوية: من الأفضل الحد من تناول الخضروات النشوية في نظامك الغذائي إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

الأطعمة التي يجب تتناولها

يجب أن تبني نظامك الغذائي على هذه الأطعمة غير المصنعة ومنخفضة الكربوهيدرات.

اللحوم: لحم البقر والضأن والدجاج وغيرها

الأسماك: سمك السلمون والسلمون المرقط والحدوق وغيرها الكثير.

البيض: البيض المخصب بأوميجا 3 هو الأفضل.

الخضار: السبانخ والبروكلي والقرنبيط والجزر وغيرها الكثير.

الفواكه: التفاح والبرتقال والكمثرى والتوت والفراولة.

المكسرات والبذور: اللوز والجوز وبذور عباد الشمس.

منتجات الألبان عالية الدسم: الجبن والزبدة والقشدة الثقيلة والزبادي.

الدهون والزيوت: زيت جوز الهند والزبدة وزيت الزيتون وزيت السمك.

إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك ، فاحرص على تناول الجبن والمكسرات ، حيث يسهل تناولها بإفراط، ولكن لا تأكل أكثر من قطعة فاكهة في اليوم.

وجبات خفيفة صحية منخفضة الكربوهيدرات

لا يوجد سبب صحي لتناول أكثر من ثلاث وجبات في اليوم ، ولكن إذا شعرت بالجوع بين الوجبات ، فإليك بعض الوجبات الخفيفة الصحية وسهلة التحضير وقليلة الكربوهيدرات: