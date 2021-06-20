شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق صيدليات مصر.. أول تطبيق للصيدليات يتضمن برنامج المكافآت بالنقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا من صيدليات مصر على تقديم تجربة تسوق فريدة لعملاءها سواء داخل فروعها أو عن طريق التطبيق وتماشيا مع استراتيجيتها لزيادة ولاء عملائها ، أطلقت صيدليات مصر برنامج المكافآت بالنقاط Misr Points، بمجرد التسجيل تصبح فرد من العائلة وصيدليات مصر ستهديك 300 نقطة كمكافأة مجانية (لفترة محدودة ) ومع كل عملية شراء ستجمع نقاط يمكنك إستخدامها للحصول على خصومات وهدايا وكوبونات مجانية وعروض حصرية تم تفصيلها طبقاً لأحتياجات كل عميل ومزايا كتيرة بلا حدود

كما يمكن لكل عميل متابعة رصيد نقاطه من خلال تطبيق صيدليات مصر، وفي الصيف فرصة كبيرة لكل العملاء لمضاعفة نقاطهم لان صيدليات مصر سوف تقوم بتفعيل عروض مذهلة تصل الى 50% بمناسبة الصيف

وفي إطار خطة صيدليات مصر للتحول الرقمي ومع التطور التكنولوجي السريع وزيادة إستخدام تطبيقات الموبايل لمواكبة الحياة العصرية واختصارًا للوقت وتفعيل طرق تسوق آمنه ومريحة، أعلنت صيدليات مصر عن إطلاق تطبيق صيدليات مصر المتوفر على Google Play & App Store وكذلك يتوفر منه نسخة الويب ، التطبيق أشبه بصيدلية الكترونية فى بيتك حيث إنه يحتوي على أكثر من 25 ألف صنف من الأدوية والفيتامينات ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر ومنتجات العناية الشخصية والمعدات الطبية وكذلك القسم الخاص بالأم والأطفال مع خدمة التوصيل لجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن للعميل متابعة حالة الطلب الخاص به لحظة بلحظة من خلال ميزة DMS والتي تمكنه من الأطلاع على حالة الطلب الخاص به والتواصل مباشرة مع فريق التوصيل .. وتماشياً مع ذلك تم تعيين كادر كامل من الصيادلة المدربين لتلقي ومتابعة طلبات الأونلاين وتقديم المساعده والنصائح الخاصة بالأدوية و منتجات التجميل وطرق إستخدامها

كما يتميز الموقع والتطبيق بوجود خدمة الروشتة الألكترونية E-prescription وهي خاصية من خلالها توفر ميزة طلب الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بطريقة سهلة وآمنة تمامًا وكما يمكن لعملاء شركات التأمين صرف الروشتة مباشرة من التطبيق بسهولة ويسر كما يساعد طاقم صيادلة صيدليات مصر العملاء في الحصول على الموافقات الطبية من شركات التأمين

ولتسهيل المعلومة على العملاء أضافت صيدليات مصر فيديو توضيحي لطريقة صرف الأدوية ومسح الروشتة لمعرفة الأصناف المطلوبة من خلال الموقع، وتوصليها في أسرع وقت .

وفي اطار متصل قامت صيدليات مصر بتحديث نظام البيع في جميع صيدلياتها بإستخدام اكثر البرامج تطوراً في العالم لتسهيل عملية صرف الادوية وجميع منتجات الصيدلية من خلال قاعدة بيانات للعملاء موحدة في جميع فروع السلسة تمكن العميل من متابعة جميع طلباته ومعرفة تاريخ مشترياته من الأدوية ومستحضرات التجميل من خلال أي فرع من الفروع كما تمكنه من الدفع والطلب عن طريق أحد الفروع وتوصيلها لأي مكان في الجمهورية

صيدليات مصر ...بيت مليان حياة