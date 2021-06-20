شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فحص البطن بالأشعة المقطعية والأمراض التي يكشف عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التصوير المقطعي المحوسب (CT) نوعًا من الأشعة السينية المتخصصة يمكن أن يُظهر الفحص صورًا مقطعية لمنطقة معينة من الجسم، من خلال الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب ، يدور الجهاز حول الجسم ويرسل الصور إلى جهاز كمبيوتر ، حيث يراها أحد الفنيين، يساعد التصوير المقطعي المحوسب او الأشعة المقطعية للبطن طبيبك على رؤية الأعضاء والأوعية الدموية والعظام في تجويف البطن تعطي الصور المتعددة المقدمة لطبيبك العديد من وجهات النظر المختلفة لجسمك، وفقا لتقرير لموقع healthline.

لماذا يتم إجراء فحص الأشعة المقطعية للبطن؟

يتم استخدام التصوير المقطعي المحوسب للبطن عندما يشتبه الطبيب في وجود خطأ ما في منطقة البطن ولكن لا يمكنه العثور على معلومات كافية من خلال الفحص البدني أو الاختبارات المعملية، تتضمن بعض الأسباب التي قد تجعل طبيبك ترغب في إجراء فحص بالأشعة المقطعية على البطن ما يلي:

وجع بطن.

كتلة في بطنك تشعر بها.

حصوات الكلى (للتحقق من حجم وموقع الحصوات).

فقدان الوزن غير المبرر.

الالتهابات مثل التهاب الزائدة الدودية.

للتحقق من وجود انسداد معوي.

التهاب الأمعاء مثل مرض كرون.

الإصابات بعد الصدمة.

التشخيص الحديث للسرطان.

قد يختار طبيبك الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب بدلاً من الأشعة السينية لأنه يوفر تفاصيل أكثر من الأشعة السينية يتحرك ماسح التصوير المقطعي المحوسب حول جسمك ويلتقط الصور من عدة زوايا مختلفة تلتقط الأشعة السينية الصور من زاوية واحدة فقط .

كيفية التحضير لفحص البطن بالأشعة المقطعية

من المحتمل أن يطلب منك طبيبك أن تصوم (لا تأكل) لمدة ساعتين إلى أربع ساعات قبل الفحص قد يُطلب منك التوقف عن تناول بعض الأدوية قبل الاختبا.قد ترغب في ارتداء ملابس فضفاضة ومريحة لأنك ستحتاج إلى الاستلقاء على طاولة الجراحة قد يتم إعطاؤك أيضًا ثوب المستشفى لارتدائه. سيُطلب منك إزالة عناصر مثل:

نظارة طبية، المجوهرات، مقاطع الشعر، أطقم الأسنان، مساعدات للسمع، حمالات الصدر مع سلك معدني، اعتمادًا على سبب إجراء الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب ، قد تحتاج إلى شرب كوب كبير من التباين الفموي. هذا سائل يحتوي على الباريوم أو مادة تسمى جاستروجرافين (دياتريزوات ميجلومين و سائل دياتريزوات الصوديوم).

الباريوم و Gastrografin كلاهما من المواد الكيميائية التي تساعد الأطباء في الحصول على صور أفضل للمعدة والأمعاء الباريوم له طعم وملمس طباشيري من المحتمل أن تنتظر ما بين 60 و 90 دقيقة بعد شرب الصبغة حتى تتحرك في جسمك.