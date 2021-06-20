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شكرا لقرائتكم خبر عن جاماليا الروسى: لقاح "سبوتنيك" يقى من جميع سلالات كورونا المعروفة حاليًا والان مع تفاصيل الخبر
وقال جينتسبورج، في تصريح لقناة "روسيا ــ 1" التلفزيونية، اليوم الأحد: "إن الأجسام المضادة، التي يتم الحصول عليها نتيجة استخدام لقاح "سبوتنيك - V"، تحمي من جميع السلالات المعروفة حاليًا سواء البريطانية أوالهندية المعروفة باسم دلتا".
وأضاف: "يمكن إعادة التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك V" أيضًا، حيث لا توجد مشاكل إطلاقا في هذا الأمر"، منوها بأن اللقاح أحادي المكون "سبوتنيك لايت" يستخدم لرفع مستوى الأجسام المضادة بعد عملية التطعيم الأولى أو بعد الشفاء من المرض.
وأشار إلى أن تكرار التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" سيرفع مستوى الأجسام المضادة وسيوفر الحماية ضد جميع طفرات فيروس "كورونا" المستجد.
وكان جينتسبورج قد أكد أمس السبت أن إعادة التطعيم مرة أخرى بلقاح "سبوتنيك V" تعتبر عملية آمنة تمامًا، موضحًا كذلك أن لقاح "سبوتنيك لايت"، الذي يتألف من مكون واحد، هو الأنسب لتكرار التطعيم.
جدير بالذكر أن "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وتم تسجيل اللقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 65 دولة، و"سبوتنيك V" هو واحد من ثلاثة لقاحات في العالم تزيد فعاليتها عن 90%. وتم احتساب فعالية اللقاح عند مستوى 91.6% بالاستناد إلى بيانات 19866 متطوعاً تلقوا الحقنتين الأولى والثانية من لقاح "سبوتنيك V" أو الدواء الوهمي، وتم تسجيل 78 حالة مؤكدة من الإصابة بكوفيد-19 خلال مرحلة التحكم والمراقبة الأخيرة، وذلك بحسب ما نشر موقع "sputnikvaccine".