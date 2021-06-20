فوائد وأضرار البيض يومياً للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 04:42 مساءً - هل من الآمن تناول طفلي للبيض يومياً على الفطور؟ وما هي كمية البيض المسموح تناولها للأطفال، وكيف أقدمها لهم؟ مجموعة من التساؤلات تخطر ببال أي أم تحرص على صحة أطفالها، يجيبك عليها خبراء واختصاصيي تغذية.

ما فائدة البيض؟

يحتوي على فيتامينات "أ" و"د"

هو مصدر غني للبروتين، فضلًا عن احتوائه على عديد من الفيتامينات مثل "أ" و"د"، والمعادن مثل السيلينيوم، التي يحتاجها جسم طفلك، لكنه أيضًا مصدر للكوليسترول الذي يوجد في صفاره، إذ تحتوي البيضة الواحدة على 186 ملليجراماً من الكوليسترول وجرام ونصف من الدهون المشبَّعة، الأمر الذي يعد خطرًا عند تناول كمية زائدة عن المسموح به منه.

هل من الآمن تناول البيض للأطفال يوميا؟

هل يمكن تناوله يومياً على الإفطار؟

إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الكوليسترول التي يحتوي عليها البيض، لا يُفضل تقديمه لطفلك كل يوم ولا للشخص البالغ كل يوم أيضاً، ويمكن الاكتفاء بتناوله عدة مرات أسبوعياً، مع الحرص على طهيه جيداً.

وينبغي ألا يتناول الطفل من عمر عامين وحتى سن الشباب أكثر من 300 ملليجرام من الكوليسترول في اليوم الواحد، أما الأطفال في عمر ما بين ثمانية أشهر وأقل من عامين، فيمكنهم تناول بيضة واحدة ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً.

كيف تقدمين البيض

تفنني في تقديمه مع مواد غذائية أخرى

1 - قدمي البيض المسلوق لطفلك مع قليل من الحليب أو الزبادي.

2 - البيض المقلي مع الخضروات مثل الفلفل والطماطم، لرفع قيمته الغذائية وجعله شهي أكثر.

3 - بيض وإلى جانبه شرائح البطاطس مسلوقة أو مهروسة وأضيفي إليها جبنة مثلثات، وقدميها في طبق واحد.

نصائح عند تقديم البيض لطفلك

احسبي حصة البيض في كل الأطعمة اليومية

1 - لا تنسي عند حساب حصة طفلك من البيض أن تحسبي أي أطعمة يدخل فيها، مثل البوفتيك المقرمش أو البانيه أو أي طعام آخر.

2 - احرصي عند تقديم البيض لطفلك أن تقدميه في صورة وجبة متكاملة، بحيث تقدمي له بيضة ومربى مع فاكهة أو خضراوات وقطعة من الخبز.

3 - يمكنك تقديم البيض لطفلك مسلوقاً أو مقلياً أو أومليت.

4 - يمكنك تقديم بيضة كاملة وبياض أخرى من دون الصفار إذا كان طفلك من محبي البيض، إذ إن البياض لا يحتوي على الكوليسترول.