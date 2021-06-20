رسائل تهنئة بمناسبة يوم الأب 2021 .. علميها لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 04:42 مساءً - يوم الأب هو مناسبة رائعة لتعلمي فيها أطفالك، الامتنان لوالدهم، الذي يستحق التقدير لكونه أروع شخص في حياتهم.

عبّري أنت وأطفالك عن امتنانك لرب هذا المنزل، على كل ما يقدمه لكم. وستجدين في هذه الصفحة مجموعة رائعة من العبارات، يمكنك اقتباسها ووضعها على بطاقة من صنع أيديهم.

أنت سندي

أبي، نحن نحبك من كل قلوبنا! ليس بصفتك أباً، بل لأنك قائدنا ومعلمنا وصديقنا. أتمنى لك عيد أب سعيد!

الآباء مثلك لا يخرجون عن عادات وتقاليد عائلاتهم، شكرا لك على كل حبك وتشجيعك ودعمك!

كلما تقدمت في السن، أصبحت أكثر امتناناً لوجود أب مثلك. عيد أب سعيد لملك المنزل!

أنا محظوظ لأنك أبي

أبي إنه يومك الخاص .. يمكنك السيطرة على جهاز التحكم عن بعد كما تشاء اليوم!

لطالما تمنيت أن أكبر وأن أكون مثلك تمامً! أنت أكبر وأهم المشاهير في حياتي يا أبي! أتمنى أن تعيش لمدة 1000 عام!

أنا محظوظ جدًا لكونك أبي. .. شكرا على الابتسامات والذكريات الدافئة. استمتع بهذا اليوم المخصص من أجلك فقط!

لا يمكن قياس محبة الأب

بينما نسير في طريق الحياة، يزداد حبنا لك كل يوم. يا أعظم أب في العالم.. تستحق عيد أب مليء بكل النشاطات دعنا نستمتع معاً

لا يمكن قياس محبة الأب

شيء واحد نتفق عليه جميعًا أنه صحيح، أنت الأفضل ونحن نحبك!

شكراً على كل ماتفعله لنا

قد يكون درعك قديماً بعض الشيء لكنك ما زلت فارسًا، استرخ واستمتع بيومك المميز!

نحن نكرمك في هذا اليوم المميز، لكل العمل الشاق الذي قمت به. ونود أن نشكر ونقول: أنت رقم 1

يمكن لأي رجل أن يكون أباً، لكن الأمر يتطلب شخصاً مميزًا مثلك، شكرا لك على كل ما تفعله لنا!

أبي مثل ميناء في عاصفة، تشعرني بالأمن والدفء

أقدّر الصعوبة التي تواجهها

كل فتاة على هذا الكوكب تريد أن تكون أميرة. لكن ليس كل شخص لديه فرصة ليصبح أباً حقيقياً، لقد جعلتني أشعر أنني أهم فتاة في العالم، وبدلاً من أن تجعلني أميرة، جعلتني ملكة. .. شكرا لك يا أبي.

أعلم أن تربية صبي مثلي أمر صعب. في بعض الأحيان لدي الكثير من الطاقة التي تفوق صبرك، أريدك فقط أن تعرف أنني أقدّر كل ما تفعله من أجلي، وأرى مدى الصعوبة التي تواجهها.. عيد أب سعيد.