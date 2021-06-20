أطعمة ومشروبات تحارب الكرش.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 04:17 مساءً - “الكرش”يعتبر مشكلة كبيرة تؤرق الكثيرين، رجالا ونساء، ويطلق عليه اسم “دهون البطن” و”الدهون الحشوية”، وهذه الدهون خطيرة للغاية لأنها تحيط بالأعضاء الداخلية للجسم، وتزيد من احتمالات الإصابة بالالتهابات المزمنة، والتي تعد سببا رئيسيا لكثير من الأمراض، ويمكن أن تتسبب كذلك في اضطرابات التمثيل الغذائي.

في تقرير نشرته مجلة “كويربو منتي” الإسبانية، تقول الكاتبة كلودينا نافارو إن هذا النوع من الدهون يسبب مقاومة الإنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدهون في الدم، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

ولمعالجة هذه المشكلة وتقليل الكرش، يُنصح بتعديل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، حيث أظهرت دراسة نشرت في مجلة “بي إم سي بابلك هيلث (BMC Public Health) أن تغيير النظام الغذائي يساعد على فقدان الوزن بنسبة 6.1% على مدار 4 أشهر، كما تساعد التمارين الرياضية على خفض الوزن بنسبة 6.9%.

وأظهرت الدراسة انخفاض دهون البطن بنسبة 12% في صفوف المشاركين الذين اكتفوا بتعديل النظام الغذائي، ونحو 14.6% لدى المجموعة التي أرفقت ذلك بممارسة الرياضة.

أطعمة تقلل الكرش

بالإضافة إلى ممارسة الرياضة (خاصة تمارين رفع الأوزان)، واتباع نظام غذائي صحي، يمكنك تناول بعض الأطعمة التي تساعد في تقليل الكرش.

نؤكد هنا أن هذه النصائح عامة وللاستشراد، لذا استشر طبيبك قبل تناول أي غذاء، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض وتتلقى علاجات. كما أنه لا بديل عن الرياضة واتباع نظام غذائي صحي للتخلص من الكرش.

الغريبفروت

يعتبر الغريبفروت (grapefruit) من الثمار التي تتضمن عديد الفوائد الصحية، فهي توفر مواد مضادة للأكسدة، ولها خصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن تساعد هذه الفاكهة أيضا على خفض دهون البطن.

وفي إحدى الدراسات، طُلب من المشاركين تناول نصف حبة من الغريبفروت بمعدل 3 مرات يوميا مع كل وجبة رئيسية لمدة 6 أسابيع، مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول هذه الفاكهة، فقد المشاركون في الدراسة ما معدله 2.45 سنتيمتر من محيط الخصر.

والغريبفروت قد يتداخل مع بعض الأدوية، لذا استشر طبيبك قبل البدء في تناوله.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كميات كبيرة من مواد البوليفينول (polyphenols) المضادة للأكسدة. ويساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن، خاصة عندما يتعلق الأمر بتفكيك دهون البطن.

ويساعد الشاي الأخضر على تسريع عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تقليل الوزن ونسبة الدهون في الجسم، وتستجيب دهون البطن على وجه الخصوص للشاي الأخضر.

الشوكولاتة السوداء

تشير الكاتبة إلى أن الكاكاو الموجود في الشوكولاتة غني جدا بمضادات الأكسدة، ولكن نحن نتكلم هنا عن الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% على الأقل). وكما هي الحال بالنسبة للشاي الأخضر، تشتمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو على مواد البوليفينول.

وفي دراسةأجريت على نحو 44 مريضا بالسكري، تلقت مجموعة أولى 30 غراما من الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 8 أسابيع، بينما لم تتناول المجموعة أي قطعة شوكولاتة. وانخفض محيط الخصر لدى الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة بمعدل يقترب من سنتيمتر، وانخفضت نسبة الدهون في الجسم بنسبة أعلى من المجموعة الأخرى.

فيتامين “دي” (D)

يعاني الكثير من الأشخاص من نقص فيتامين دي (D)، وهذا النقص هو أحد الأسباب التي تعيق الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن عن خسارة بعض الكيلوغرامات.

ويعزز نقص فيتامين “دي” تخزين الدهون في البطن وفي محيط الأعضاء الداخلية، وقد أظهرت الدراسات أنه كلما زادت دهون البطن، انخفض مستوى فيتامين “دي” وانخفضت كتلة العضلات.