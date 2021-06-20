شكرا لقرائتكم خبر عن احذر مخاطر الأدوية المنشطة على القلب واستبدلها بالأغذية الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الكثيرون العقاقير المنشطة لإضفاء المزيد من النشاط والحيوية والتركيز ولكنها قد تشكل خطورة كبيرة على صحة الجسم وخصوصا القلب، وحسب ما ذكره موقع healthline أثبتت بعض الدراسات أن من يتناولون المنشطات تظهر أنظمة القلب والأوعية الدموية لديهم شيخوخة أكبر من شرايين أولئك الذين يدخنون، وذلك باستخدام قياس توتر النبض الشرياني الشعاعي، حيث قاس الباحثون صلابة شرايين المشاركين، ووجدوا علامة على الشيخوخة المبكرة.

ويرتبط تعاطي المنشطات بالسكتة الدماغية ، وتمدد الأوعية الدموية ، وعدم انتظام ضربات القلب، وقد تكون هذه الأدوية جيدة للطلاب وتساعدهم على المذاكرة ولكنها تسبب مخاطر عديدة على القلب، كما أنها تزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم ،واستخدامها الخاطئ بكميات كبيرة يسبب أمراضا عديدة فى الكبد والكلى.

مخاطر الأدوية المنشطة الأخرى

تحتوى الأدوية المنشطة على مزيج من الأمفيتامين والديكستروأمفيتامين، وهما منبهات الجهاز العصبي المركزي التي تؤثر على المواد الكيميائية في الدماغ والأعصاب التي تساهم في فرط النشاط والتحكم في الانفعالات.

ويمكن أن تسبب المنشطات آثارًا جانبية اخرى عند تناول جرعات عالية ومنها التسمم ويمكن أن يسبب الإدمان.

وتشمل الآثار الجانبية الأخرى لتناول المنشطات بجرعات عالية، الأرق ، وفرط النشاط ، والتهيج ، والتغيرات في الشخصية.

وبدلا من ذلك ينصح بتناول بعض الأطعمة التى تزيد من النشاط والتركيز ومنها:

1:المكسرات: تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة العقل والجسم وتساعد على التريكز والنشاط.

2:الأسماك الدهنية: مثل السلمون تساعد على التركيز والنشاط وتمد الجسم بالطاقة والحيوية.

3:الخضروات الورقية: تعمل على تعزيز صحة الجسم وتنشط الذاكرة.