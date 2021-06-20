شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نوع جسمك وحدد الريجيم المناسب لك ومحظورات يجب الابتعاد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معرفة نوع جسمك من الأمور الهامة عندما يتعلق الأمر بصحتك، يمكن أن يمنحك نوع جسمك أدلة مهمة حول المخاطر ونقاط القوة الخاصة بك وأين وكيف تخزن دهونك، وتؤثر بعض أنواع الدهون على صحتك أكثر من غيرها وقد تستجيب بشكل مختلف لتقنيات الريجيم المختلفة على سبيل المثال، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة التغذية الأمريكية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والدهون أدى إلى فقدان أكبر للدهون في منطقة البطن وقد يكون من المنطقي للأشخاص الذين لديهم وزن أكبر في بطونهم أن يختاروا نظامًا غذائيًا يعكس هذا التوازن الغذائي، وفقا لتقرير لموقع THE HEALTH

أنواع الجسم المختلفةالجسم على شكل التفاحة

يتشكل شكل جسم التفاحة من جذع سميك وأكتاف عريضة ووركان وساقان وذراعان أصغر، إذا كان جسمك مثل تفاحة، فمن المحتمل أن ينتقل حمل الدهون في بطنك إلى أعضائك، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي، من بين مشاكل أخرى ، وفقًا لكليفلاند كلينك.

نظام ريجيم للجسم الذى هو على شكل التفاحة

ركز على تناول الدهون الصحية ستساعدك الدهون الأحادية غير المشبعة ودهون أوميجا 3 على الشعور بالشبع وتقودك إلى تناول كميات أقل من الطعام وتساعدك على التخلص من دهون البطن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

كما يجب تقليل تناول الكربوهيدرات، خاصة الكربوهيدرات البسيطة مثل الوجبات الخفيفة السكرية كما أن عليك التقليل من المشروبات المحلاة (بما في ذلك العصير) والخبز والمكرونة وحبوب الإفطار والوجبات السريعة.

جسم الكمثرى

أكتاف ضيقة، وخصر صغير، ووزن أكبر فى الوركين والفخذين، والأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الجسم ينخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكري والقلب والأوعية الدموية.

الريجيم المناسب للجسم الذي هو على شكل الكمثرى

ينصب التركيز الرئيسي على العمل على بناء العضلات الخالية من الدهون مع الحفاظ على وزن صحي للجسم أفضل طريقة للقيام بذلك هي التأكد من تناول الكثير من البروتينات الخالية من الدهون والخضروات الورقية والدهون الصحية ولكن المجموعة التي ستساعد أنواع الكمثرى على الشعور بالنحافة أثناء بناء العضلات تناول المزيد من السلطات مع اللحوم الخالية من الدهن.

ما يجب تجنبه

لابد من تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر بدون سبب مثل صلصة المكرونة والكاتشب والخبز ودقيق الشوفان الفوري وزبدة الفول السوداني وفقا لقاعدة واحدة سهلة: تجنب أي طعام يحتوي على أكثر من 3 جرامات من السكر المضاف على الملصق.

أجسام الساعة الرملية



الساعه الرملية

أصحاب الأجسام التى هي على شكل الساعات الرملية أوزانهم بالتساوي بين الأعلى والأسفل، ولهم خصر محدد، غالبًا ما ترغب النساء في هذا النوع من الجسم لأنه يمكن أن يترجم إلى منحنيات.

الريجيم المناسب للجسم على شكل الساعة الرملية

يجب أن تحصل على الكربوهيدرات من مصادر عالية الجودة ومعقدة، سلاحك السري للوجبات الخفيفة هو الخضروات فالخضروات ليست مفيدة لك فحسب، ولكنها تسمح لك أيضًا بتناول الكثير من الطعام دون تناول الكثير من السعرات الحرارية، مما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا خيارات الوجبات الخفيفة الجيدة لأنواع الساعة الرملية: الجزر والكرفس وزبدة اللوز والخيار والحمص.

ما يجب تجنبه

قد يكون سبب قوامك هو ارتفاع مستويات الهرمونات الأنثوية مثل الإستروجين والبروجسترون.في حين أنه يمكن أن يكون لها فوائد صحية ، فإن الإستروجين هو أيضًا هرمون لتخزين الدهون يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، يجب الابتعاد عن المعجنات والحلوى والآيس كريم وغيرها من الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.



المسطرة

الجسم على شكل المسطرة

إذا كان لديك بنية رقيقة بشكل طبيعي مع القليل من المنحنيات أو بدون منحنيات فهذا هو أكثر أنواع الجسم حظًا فيما يتعلق بمكافحة زيادة الوزن، هؤلاء يمكنهم تناول ما يريدون لكن قد يكون لديك نسبة عالية من الدهون في الجسم ، مما يجعلك عرضة للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

الريجيم المناسب لهذا الجسم

يوصى باتباع نظام غذائي يوازن الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

ما يجب تجنبه

إذا كنت تحاول بناء العضلات ، فلا تفرط في تناول البروتين، كل ما يحتاجه جسمك هو حوالي 1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.



ايس كريم

أنواع الجسم مخروط الآيس كريم

إذا كنت عريضا عند الصدر والرقبة والكتفين ولكنك أصغر كلما تقدمت نحو الأسفل، فأنت من نوعية أجسام مخروط الآيس كريم.

الريجيم المناسب لهذا النوع

تناول الكثير من الكربوهيدرات - طالما أنها تحتوي على حبوب كاملة ونشويات معقدة ، فضلاً عن كميات كبيرة من الألياف المشبعة لإبقائك ممتلئًا بين الوجبات، بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الأبحاث أن هذه الأنواع من الكربوهيدرات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ما يجب تجنبه

الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الجسم يحتاجون إلى العمل على التحكم في تناول الدهون، ابتعد عن الحبوب الكاملة كما يجب عليك تجنب الدهون في شكل MCTs (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة) أو PUFAs (الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة) ، حيث يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جسمك استخدم هذه الأطعمة باعتدال: زيت جوز الهند والجبن والزبدة وزيت الكانولا والزيوت النباتية وزيوت البذور.