كيف زادت مشاكل النوم من الاكتئاب والقلق خلال جائحة كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجد فريق من الباحثين الأمريكيين أن قلة النوم هي أحد الأسباب الكامنة وراء مشاكل الصحة النفسية أثناء وباء كورونا.

أظهرت دراسة جديدة أجريت على مئات التوائم في الولايات المتحدة أن السبب وراء الشعور بالقلق والمعاناة من الاكتئاب إبان انتشار وباء كورونا المستجد يرجع إلى قلة عدد ساعات النوم وجودته، وذلك وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن إيه).



وقالت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، إنه في الدراسة التي أجريت على أكثر من 900 توأم، بقيادة باحثين من جامعة ولاية واشنطن، بعد وقت قصير من بدء إجراءات إغلاق كوفيد-19، أفاد حوالي نصف المستجيبين بعدم وجود تغيير في أنماط نومهم، لكن حوالي الثلث (32.9%)، أفادوا بقلة ساعات النوم.

وفي تحليل بيانات المشاركين في الدراسة، وجد الباحثون أن أي تغيير في النوم كان مرتبطاً بحدوث مشاكل في الصحة النفسية، كما أن هذه المشاكل كانت مرتبطة بشكل أكبر بقلة النوم.

ونقلت الوكالة عن المؤلف الرئيسي للدراسة، التي نُشرت في مجلة "فرونتيرز" لعلم الأعصاب، الدكتور سيني تسانج، قوله: "تظهر النتائج أن تغيير سلوك النوم المعتاد كان مرتبطاً بالمعاناة من الاكتئاب والشعور بالقلق والتوتر".

وأكد تسانج أن نتائج الدراسة تظهر وجود ارتباطاً بين قلة النوم والمشاكل النفسية، وهو ما دعم الأبحاث السابقة التي وجدت علاقة بين أنماط النوم المتقطعة وسوء الصحة النفسية.

وتابعت الوكالة: "بعبارة أخرى، فإنه عندما لا ينام الناس جيداً، فإنه من المرجح أن يشعروا بالتوتر والقلق والاكتئاب".

ولفتت الوكالة إلى أن الباحثين اهتموا بشكل خاص بالقيام بالدراسة على التوائم، حتى يتمكنوا من التحقق مما إذا كان الارتباط يتم بسبب عوامل وراثية أو بسبب البيئة المشتركة أو كليهما.