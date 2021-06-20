شكرا لقرائتكم خبر عن عقاقير الجيم فيها سم قاتل.. نفخ العضلات بالهرمونات يسبب السرطان والعقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد استخدام الستيرويدات أو الهرمونات من قبل الشباب خاصة داخل صالات الجيم لبناء العضلات غير أن تناول المكملات جنبًا إلى جنب مع المنشطات يؤدى إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة قد تصل للإصابة بالسرطان والعقم عند الذكور، وفقًا لموقع verywellfit الأمريكى.

ويشير مصطلح الستيرويد المنشطة عادة إلى المواد الاصطناعية المتعلقة بالهرمونات الذكرية التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي، مثل التستوستيرون، والتي يمكن وصفها نفسها بأنها ستيرويد ابتنائي بالمعنى الحقيقي "الابتنائية" يعني بناء الأنسجة.

ادوية الهرمونات

تأثير منشطات الهرمونات على الجسم

يمكن للستيرويدات الابتنائية أن تؤدى إلى تأثيرات مختلفة على الجسم بما في ذلك:

زيادة حب الشباب السلوك العدوانى نمو الثدي عند الرجال تضخم البروستاتا ضمور الأعضاء التناسلية الذكورية نمو شعر الوجه، تغيرات أو توقف الدورة الشهرية عند النساء مشاكل القلب، بما في ذلك النوبات القلبية أمراض الكبد بما في ذلك السرطان خشونة الصوت ونمو شعر الجسم عند النساء يمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر للستيرويدات عن طريق الحقن أو الفم إلى توقف الجسم عن إنتاجه الطبيعي من هرمون التستوستيرون

استخدم الهرمونات من قبل الرياضيين

في العصر الحديث، يميل الرياضيون المحترفون إلى تجنب المنشطات الشائعة واستخدام طرق أكثر تعقيدًا.

كيف يتم تناول المنشطات؟

عند تناوله عن طريق الفم (في شكل حبوب)، يكون هناك خطر أكبر لتلف الكبد ويتم تكسير بعض المنشطات في المعدة والجهاز الهضمي حيث لا تعمل الستيرويدات الابتنائية عن طريق الحقن.