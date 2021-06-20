شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم العصائر يصنع المعجزات.. ينقص وزنك ويمنحك فوائد صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول العصير لإنقاص الوزن ليس مفهومًا جديدًا، إذ يمكن للعصائر أن تصنع المعجزات حال إدراجها في نظام الرجيم لخسارة الوزن، ويعد شرب العصائر الطازجة طريقة رائعة للحصول على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة ، وكلها تساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك وبالتالي يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية، ووفقا لما نشره موقع " food.ndtv" فإن العصائر ستساعدك في إنقاص الوزن بالإضافة إلى مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، وفيما يلي قائمة ببعض عصائر حرق الدهون.

عصير الجزر

عصير الجزر مفيد لفقدان الوزن حيث أن الجزر منخفض السعرات الحرارية ومليء بالألياف، سيبقيك كوب من عصير الجزر ممتلئًا حتى الغداء ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الوجبات الخفيفة غير المرغوب فيها، أفضل طريقة للحصول على الجزر هي شكله الخام، لكن قد يكون عصره فكرة رائعة.

ومن المعروف أيضًا أن عصير الجزر يزيد من إفراز الصفراء مما يساعد في حرق الدهون وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن، أضف تفاحة ونصف برتقالة وبعض الزنجبيل لعمل مشروب رائع للتخلص من السموم.

عصير الخيار

عصير الخيار من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء منخفضة السعرات الحرارية، ومن السهل أن نفهم أنه من أجل إنقاص الوزن، عليك إما تناول سعرات حرارية أقل أو حرق المزيد من السعرات الحرارية لذلك، من الجيد أن تحتفظ بجزء من وجباتك للأطعمة التي لا تحتوي على سعرات حرارية منخفضة فحسب ، بل تلك التى تبقيك ممتلئًا أيضًا لفترة أطول.

ونظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف، فإن عصير الخيار يشعرك بالشبع بسهولة، وبالتالي يمكن أن يكون حشوًا رائعًا للوجبات، يمكنك أيضًا عصر بعض عصير الليمون وإضافة القليل من أوراق النعناع لعمل مشروب صيفي منعش.

عصير الرمان

عصير الرمان مفيد لبشرتك واستعادة توهجها الطبيعي كما أنه قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، فالرمان غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول وحمض اللينولينيك المترافق، وكلها تساعدك على حرق الدهون وتعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك، كما يساعد عصير الرمان أيضًا في قمع الشهية.

عصير البطيخ

هذه الفاكهة غنية بالعصارة وتوفر فقط 30 سعرة حرارية لكل 100 جرام وتحافظ على رطوبتك فهو غني بالأحماض الأمينية الأرجينين التي تساعد في حرق الدهون

عصير البرتقال:

يمكن أن يكون عصير البرتقال المعصور حديثًا بديلاً صحيًا ومنخفض السعرات الحرارية لجميع المشروبات الغازية والكولا، يعتبر البرتقال من الفاكهة ذات السعرات الحرارية السلبية مما يعني أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك لحرقه.

عصير الأناناس

يُعتقد أن عصير الأناناس علاج رائع لدهون البطن، يساعد إنزيم مهم يسمى البروميلين الموجود في عصير الأناناس في استقلاب البروتين وحرق الدهون الزائدة في المعدة، ويعمل البروميلين مع إنزيمات أخرى مثل الليباز لهضم الدهون وقمع الشهية، تمامًا مثل البرتقال.

عصير القرع

هذا النوع من العصائر في الصيف مفيد أيضًا لفقدان الوزن، ويحتوي عصير القرع على سعرات حرارية أقل بدون دهون ويحافظ أيضًا على برودة جسمك.