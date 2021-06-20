بينها المكسرات.. هذه الأغذية تساعدكم في التغلب على الاكتئاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 01:09 مساءً - الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام.ويؤثر الاكتئاب على النوم والشهية، ما يجعل الشخص مرهقاً وغير قادر على التركيز، وفق منظمة الصحة العالمية.

خمسة أغذية تعزز من الحالة المزاجية لمن يعانون من الاكتئاب، من أهمها: المكسرات، والحليب، والتوت، وأسماك التونة والسلمون، والدجاج، واللحوم الخالية من الدهون.

ويمكن معالجة الاكتئاب المعتدل إلى الشديد من خلال العقاقير الطبية، لكن ينصح الخبراء عادة بتنظيم الغذاء بما يسهم في علاج هذه الحالة.

ويكون ذلك من خلال الأطعمة التي تعزز من الحالة المزاجية وتسهم في التغلب على الاكتئاب.

الحليب

ويعتبر الحليب مصدراً جيداً لفيتامين ”د“، والعديد من المعادن والفيتامينات، لذا يجب إدراجه ضمن النظام الغذائي للتغلب على الاكتئاب.

المكسرات

كما تحتوي المكسرات على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تعديل المزاج بشكل صحي، وتعد كذلك مصدراً للدهون الصحية.

المأكولات البحرية

كما تعد المأكولات البحرية مصدراً جيداً لأحماض أوميغا 3 التي تحمي من الالتهاب وتساعد في التغلب على الاكتئاب، وتحسن من إنتاج هرمون ”السيروتونين“ في الدماغ، ما يقلص أعراض الاكتئاب، وفق دراسة لمجلة ”Nature“.

ويحتوي السلمون والتونة على نسبة عالية من السيلينيوم المسؤول عن الشعور بالسعادة وتقليل العصبية الناتجة عن الاضطرابات الهرمونية.

ووفق دراسة نُشرت في ”PubMed Central“ ارتبط نقص تناول السيلينيوم بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

اللحوم الخالية من الدهون

ويمكن الحصول على هذا الهرمون من اللحوم الخالية من الدهون.

الدواجن

وتلعب الدواجن دورا كبيرا في تحسين نفسية الشخص بفضل مادة التيروسين التي تساعد في تكوين مادتي النورابينفرين والدوبامين.

وتعد هاتان المادتان بمثابة ناقلات عصبية مسؤولة عن رفع الحالة المعنوية للأشخاص للقيام بعملهم في حيوية ودقة ونظام.

التوت

ومن الأطعمة كذلك ”التوت“ الذي يعد مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل أعراض القلق والاكتئاب.