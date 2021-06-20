شكرا لقرائتكم خبر عن الثلث الأخير من الحمل.. تعرفى على مراحل نمو الجنين وأعراض يجب الانتباه إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل من الأوقات الهامة في حياه كل سيدة ويعد الثلث الثالث من الحمل، والذي يبدأ في الأسبوع 27 المرحلة الأخيرة من هذه الفترة ويستعد الجسم للولادة ويستعد الطفل للدخول إلى العالم تشمل أعراض الثلث الثالث تقلصات، وصعوبة في النوم، ووفقا لتقرير لموقع INSIDER في الأسابيع التي تسبق الولادة ، سينتهي الطفل من نمو الشعر والجلد ويتحول إلى وضع رأسه لأسفل استعدادًا للولادة، وتقدم السطور التالية تحليل أسبوعي أكثر تفصيلاً لما يمكن أن تتوقعه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

من 27 إلى 28 أسبوعًا من الحمل

ما الذي يتطور في الرحم: يستمر دماغ الطفل وأعضائه الحيوية ، مثل الرئتين والكبد ، في النضوج.

الأعراض الشائعة: تشنجات الساق في الليل وصعوبة النوم وكثرة التبول من الأعراض الشائعة في الثلث الثالث من الحمل قد تجدين أيضًا صعوبة في التنفس بعمق بينما يضغط الطفل المتنامي على القفص الصدري.

ما يجب البحث عنه: في الثلث الثالث من الحمل ، قد يرغب مقدم الرعاية الصحية في رؤيتك بشكل متكرر: كل أسبوعين في البداية ثم أسبوعياً مع اقتراب موعد ولادتك يجب عليك الإبلاغ عن أي من الأعراض التالية: النزيف ، تقلصات الرحم ، آلام أسفل البطن ، الصداع المستمر ، الغثيان والقيء ، وانخفاض حركة الجنين .

من 29 إلى 30 أسبوعًا من الحمل

ما ينمو في الرحم: تنمو رئتا الطفل بشكل أكبر وأصبح الطفل الآن قادرًا على التنفس والبكاء يبدأ الطفل أيضًا في تطوير إجراءات انعكاسية أخرى ، مثل القدرة على المص والبلع.

الأعراض الشائعة: يمكن للتغيرات الهرمونية أن تسبب أعراضًا مثل حرقة المعدة أو الإمساك أو آلام الظهر أو البواسير أو الدوالي ، كما يقول روس.

ما الذي تبحث عنه: يجب أن يكون الطفل نشيطًا جدًا في هذه المرحلة، من المحتمل أن يتم استبدال أحاسيس الرفرفة التي شعرت بها في الثلث الثاني من الحمل بضربات وركلات حادة.

يجب أن يتحرك الطفل حوالي عشر مرات كل ساعتين انتبه لأنماط حركة طفلك وأبلغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان طفلك لا يتحرك كثيرًا.

من 31 إلى 32 أسبوعًا من الحمل

ما ينمو في الرحم: شعر الطفل وحاجبيه ورموشه.

الأعراض الشائعة: قد يبدأ ثدييك في التسرب من اللبأ، وهو سائل يغذي طفلك لبضعة أيام قبل أن يأتي الحليب وقد يكون سميكًا أو مائلًا للصفرة أو رقيقًا ومائيًا.

ما يجب البحث عنه: بحلول الأسبوع 32 ، غالبًا ما يكون الطفل مستلقيًا على رأسه أولاً ، استعدادًا للولادة من المحتمل أن يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بفحص وضع طفلك في كل زيارة إذا لم يكن طفلك في وضع جيد في هذه المرحلة ، فهذا ليس مدعاة للقلق حتى الآن ، حيث لا يزال أمامك بضعة أسابيع.

من 33 إلى 34 أسبوعًا من الحمل

ما ينمو في الرحم: تبدأ عظام الطفل في التصلب، على الرغم من بقاء عظام الجمجمة طرية لتسهيل خروج رأس الطفل من قناة الولادة.

الأعراض الشائعة: مع اقترابك من موعد ولادتك ، قد يكون لديك تقلصات براكستون هيكس أقوى وأكثر تواتراً ، كما يقول روس. عادة ما تكون هذه الانقباضات غير منتظمة وقد تشعر بضيق في بطنك. اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا أصبحوا منتظمين وزادوا بثبات ، فقد يكون ذلك مؤشراً على دخولك في المخاض.

ما يجب البحث عنه: يمكن أن تكون زيادة الوزن المفاجئة والصداع والتورم في وجهك ويديك ومشاكل في الرؤية علامة على تسمم الحمل. يمكن أن تكون مقدمات الارتعاج مهددة لحياتك و / أو طفلك وتتطلب مساعدة طبية فورية. نظرًا لأن العلم الأحمر الرئيسي لتسمم الحمل هو ارتفاع ضغط الدم ، سيأخذ طبيبك قراءات منتظمة خلال هذا الوقت من الحمل.

35 إلى 36 أسبوعًا من الحمل

ما الذي يتطور في الرحم: يبدأ الطفل في زيادة الوزن بسرعة ويبدأ في الظهور بشكل أقل تجعدًا وأكثر نعومة وممتلئًا نتيجة لذلك.

في هذه النقطة الأعراض الشائعة: إذا كان هذا هو حملك الأول ، فقد ينزل رأس الطفل إلى حوضك في هذا الوقت نظرًا لأن الطفل لم يعد يضغط على معدتك ، فقد تكون أكثر راحة ، وتعاني من حرقة أقل ، وشهية أفضل.

ما الذي تبحث عنه: في هذا الوقت تقريبًا، من المحتمل أن يرغب مقدم الرعاية الصحية في رؤيتك مرة واحدة في الأسبوع وسيحتاج إلى الاستمرار في التحقق مما إذا كان عنق الرحم قد بدأ في الترقق أو التوسيع يعتبر الدخول في المخاض قبل الأسبوع 37 من الحمل سابقًا لأوانه.

37 إلى 38 أسبوعًا من الحمل

ما الذي يتطور في الرحم: تتطور الأعضاء التناسلية للطفل بشكل كامل في هذا الوقت تقريبًا.

الأعراض الشائعة: يتباطأ المعدل الذي يكتسب فيه الطفل وزنه ، لذلك قد يحذو وزنك حذوه يعني الحجم المتزايد للطفل أنه لا يوجد مساحة كبيرة للتحرك ، لذلك قد تشعرين بحركات أقل ولكن أكثر قوة قد تضطر إلى التبول بشكل متكرر لأن الطفل يضغط على مثانتك قد تفقد أيضًا السدادة المخاطية ، وهي كتلة من المخاط تحمي الرحم من العدوى. يمكن أن يكون صافياً أو مصفرًا أو مخضرًا أو مختلطًا بالدم.

ما الذي يجب الانتباه إليه: يعتبر الحمل الآن مكتمل المدة ، لذا يجب أن تلتقي بطفلك قريبًا. يقول روس إن معظم الناس يلدون ما بين الأسبوعين 37 و 42 بالإضافة إلى ذلك ، من النادر في الوقت الحاضر أن يترك الطبيب فترة الحمل تتجاوز 41 أسبوعًا نظرًا لأن الطفل يمكن أن يأتي في أي وقت ، احتفظي بحقيبة المستشفى جاهزة ، حتى تتمكني من حملها على عجل.

39 - 40 أسبوعًا من الحمل

ما الذي يتطور في الرحم: عادة ما يختفي الغلاف الشمعي والشعر الذي يحمي الطفل في الرحم بحلول هذا الوقت.

الأعراض الشائعة: قد تعانين من تقلصات براكستون هيكس بقوة تقلصات المخاض ومع ذلك ، ما لم يصبحوا منتظمين ويبدؤون في الاقتراب من بعضهم البعض ، فقد يظلون مخاض كاذب قد ينفجر الماء أيضًا في هذا الوقت ، والذي قد يكون تدفقًا كبيرًا واحدًا أو تيارًا أبطأ.

ما الذي تبحثين عنه: قد تجدين نفسك تنتظرين أسبوعًا أو أسبوعين حتى يصل طفلك إذا كان هذا هو حملك الأول ، أو إذا كنت قد تأخرت عن موعد الحمل في الماضي. قد يحفز طبيبك المخاض في الأسبوع 39.