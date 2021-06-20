صحة ورشاقة

3 خطوات بسيطة لخسارة الوزن.. تعرف على خطة الريجيم المثلى

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القاهرة - سامية سيد - يلعب الأكل الصحي دورًا رئيسيًا في رحلة نظام التخسيس لإنقاص الوزن، لكن الخبر السار هو أن هناك أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالأطعمة الكاملة، وهي فعالة في الريجيم  ويسهل الالتزام بها،  فيما يلي ثلاث خطوات بسيطة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

خطوات
 

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 قلل الكربوهيدرات المكررة

يعد التقليل من الكربوهيدرات المكررة من أسهل الطرق لفقدان الوزن، يمكن القيام بذلك عن طريق استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة.

يساعد القيام بذلك عن طريق خفض مستويات الجوع وبالتالي ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أقل، أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، سوف يستخدم جسمك الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

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يؤدي اختيار تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة إلى زيادة تناول الألياف وإبطاء عملية الهضم، هذا يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام، و يرتبط استهلاك الحبوب الكاملة على الكربوهيدرات المكررة بانخفاض مؤشر كتلة الجسم.

تناول الدهون الصحية والخضروات

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يعد تحميل طبقك بالخضروات الورقية أفضل شيء يمكنك القيام به لدعم رحلة إنقاص الوزن والبقاء بصحة جيدة، الخضار الخضراء مليئة بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

بعض الخضروات الخضراء منخفضة السعرات الحرارية والمليئة بالمغذيات تشمل البروكلي والقرنبيط والسبانخ والطماطم واللفت وبراعم بروكسل والملفوف والسلق والخس والخيار.

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ليست كل الدهون سيئة في الواقع ، يتطلب جسمك الدهون الصحية ليعمل بسلاسة، يعتبر زيت الزيتون وزيت الأفوكادو من الخيارات الرائعة للاختيار من بينها لإدراج الدهون الصحية في نظامك الغذائي.

يجب استخدام الدهون مثل زيت جوز الهند والزبدة باعتدال نظرًا لارتفاع نسبة الدهون المشبعة فيها.

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تناول البروتين

إن تناول كمية كافية من البروتين مهم للحفاظ على صحتك وكتلة العضلات أثناء فقدان الوزن، يمكن أن يساعد البروتين الكافي في النظام الغذائي على تحسين عوامل الخطر القلبية ، والشهية ووزن الجسم.

القاعدة الأساسية الآمنة هي استهلاك 1.5 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم ،إذا كان وزنك حوالي 50 كيلوغرامًا ، فإن تناول البروتين المثالي هو ما بين 50-60 جرامًا في اليوم.

وتشمل بعض مصادر البروتين الصحية اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والبيض والبروتينات النباتية.

 

 كن نشيطًا بدنيًا

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يمكن أن تساعدك ممارسة جنبًا إلى جنب مع تناول الطعام الصحي على إنقاص الوزن بشكل أسرع، لقد ثبت أن رفع الأثقال مفيد لفقدان الوزن والصحة العامة.

يساعد رفع الأثقال في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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