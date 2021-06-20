شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صيفية تساعد فى التغلب على الحرارة وتعزز الصحة.. أبرزها المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى موسم الصيف، يحتاج الجميع باستمرار لترطيب الجسم أو غسل وجوههم أو تناول الأطعمة الباردة والوجبات الخفيفة من أجل التغلب على الحرارة وإليك بعض الأطعمة المنعشة تمامًا للاستهلاك أثناء حرارة الصيف ، وتأتي مع فائدة إضافية تتمثل في كونها صحية لجسمك، وفقا لما نشر عبر موقع hindustantimes.

أطعمه صيفية تساعد فى التغلب على الحرارة

البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، يساعد على البقاء رطبا بشكل صحيح مع الحفاظ على ذاكرتك حادة ويجعلك تمتلك بشرة صافية، يساعد البطيخ أيضا في إنقاص الوزن عندما يقترن بالتمارين الرياضية

المانجو

يمكن أن يساعد محتوى الحديد العالي في المانجو الناس على زيادة محتوى الكالسيوم، كفاكهة صيفية، فهي منعشة للغاية ويمكن أن تساعد في منع السكتات الدماغية الحرارية، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات A و C التي تساعد في بناء جهاز المناعة.

السلطة

الفوائد الصحية للسلطة لا حصر لها، من اللفت والخس إلى الخضروات الورقية الغنية بالكاروتينات التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ، وهذا يساعد في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنه يساعد في إصلاح البشرة الجافة عن طريق تقوية دفاعات البشرة ضد أشعة الشمس.

التوت

الصيف هو موسم عصيرجميع أنواع التوت المليئة بالفلافونويد التي تساعد الجسم على محاربة العديد من الأمراض الخطيرة، ومن المعروف أيضا أن التوت يعمل على زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ، وتجديد الجلد وتقليل الحساسية للضوء ، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا ويحسن ملمسها.

حبوب الذرة

لا يوجد شيء مثل طعم الذرة الطازجة على قطعة خبز في أمسية صيفية هادئة، هذه الوجبة الخفيفة تساعد في تزويد الجسم باللوتين والزياكسانثين اللذين يساعدان على تعزيز صحة العين ، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الذرة على تقليل مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر والذي يسبب العمى لدى كبار السن.



حبوب ذرة

العصير الطازج

يعتبر العصير الطازج مكونا مميزا ضمن وجبة إفطار صيفية جيدة التجهيز، معظم الفواكه المتوفرة خلال فصل الصيف يمكن تحويلها إلى عصير.