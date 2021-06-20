شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر فيروس كورونا على الجهاز الهضمى بعد التعافى؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يكتفى فيروس كورونا في التسبب في أضرار بالجهاز التنفسى فقط بل يمكن أن يؤدى لمشاكل فى الجهاز الهضمي، حيث أبلغ العديد من مرضى كورونا، خاصة أولئك الذين هم في مرحلة التعافي، عن حالات مضاعفات في المعدة، مثل: ألم في البطن وغيرها من الأعراض الهضمية، ونتعرف في هذا التقرير على أعراض فيروس كورونا فى الجهاز الهضمى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض فيروس كورونا فى الجهاز الهضمى

بمجرد دخول فيروس كورونا إلى الجسم، فإنه يدمر جميع الخلايا السليمة بما في ذلك الخلايا الموجودة في الجهاز الهضمي.

تشير البيانات إلى أن 53٪ من مرضى كورونا يصابون بأعراض معدية معوية واحدة على الأقل خلال فترة مرضهم وهناك أيضًا أدلة متزايدة تشير إلى أن أعراض الجهاز الهضمي قد تشير إلى احتمالية أعلى للإصابة بفيروس كورونا والمضاعفات ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك تنتشر مضاعفات الجهاز الهضمي في المرضى الذين تعافوا أو يتعافون من المرض.

وفي حين أن التعب وفقدان حاسة الشم والتذوق والسعال تظل بعض الأعراض المزمنة لفيروس كورونا، إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الهضمية بعد كورونا، فاطلب مساعدة طبيبك في علاجها وتشمل أعراض كورونا فى الجهاز الهضمى ما يلى:

- الغثيان والإسهال

- فقدان الشهية

- المغص

- ارتجاع المرئ

- التهاب ونزيف الجهاز الهضمي

وفي حين أن مشاكل الجهاز الهضمي قد تنتقل من مضاعفات خفيفة إلى شديدة، فمن المهم اتباع نظام غذائي سليم والامتناع عن أي شيء من شأنه أن يزيد حالتك سوءاً.

نصائح لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي بعد كورونا

- التزم نظامًا غذائيًا جيد الطهي ومتوازن، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد جسمك على الشفاء والتعافي وبناء القدرة على التحمل شرب الماء والبقاء رطبًا هو أيضًا عامل مهم آخر لا يمكنك تفويته.

- أضف البريبايوتكس والبروبيوتيك إلى نظامك الغذائي، والبروبيوتيك هي بكتيريا جيدة تعمل على تحسين صحة الأمعاء وتوجد في اللبن الرايب والزبادى.

- امتنع عن تناول الأطعمة المصنعة والدهنية، بدلاً من ذلك ركز على تناول وجباتك في الوقت المناسب.